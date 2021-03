Razie na „luxusní feťáky“: I policie zírala. A pak přišla SMS, zíráte vy

reklama

Zatímco jaro 2020 bylo poměrně prosté zpráv o nelegálních večírcích, už na podzim se začaly objevovat tajně otevřené podniky a některé jsou i přes odpor vlády a denní návštěvy policie otevřené i veřejně. Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 2746 lidí

Jedna taková party se odehrála v noci z pátku na sobotu a účastníci se zřejmě nedrželi zpátky. Jak policie uvádí, v Black Angel’s baru na pražském Staroměstském náměstí se bavilo 40 lidí. Policie, která se k nim chtěla dostat, musela přestřihnout zámek. A kromě bavících se účastníků party a alkoholu našla i několik sáčků s kokainem.

Jak se policie o této oslavě dozvěděla, naznačila na twitteru: „Těžko říct, jestli jde o vrchol drzosti nebo hlouposti, když někdo v ‚uzavřeném‘ baru v centru Prahy šňupe kokain a ve stories, která při tom umísťuje na svoje sociální sítě, nás ještě označí.“

Těžko říct, jestli jde o vrchol drzosti nebo hlouposti, když někdo v „uzavřeném“ baru v centru Prahy šňupe kokain a ve stories, která při tom umísťuje na svoje sociální sítě, nás ještě označí ??‍+? #policiepha https://t.co/VoUKIAQhfc pic.twitter.com/4O1uZIeMf2 — Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2021

Dle deníku Expres patří bar Petru Bauerovi, kterému se snažili dovolat se žádostí o vysvětlení. To nakonec přišlo z jiného čísla prostřednictvím SMS: „Dobrý den, v našem baru funguje rozvážková služba koktejlů, která není omezena vládním nařízením. Na místě byli zaměstnanci včetně barmanů, úklidu, ostrahy, kteří tam v pátek pracovali do půlnoci. Snažíme se tak zmírnit škody, které napáchala pandemie covidu-19. Jeden z našich spolupracovníků si bohužel na nikým neschválenou oslavu přivedl partu kamarádů, kterou tam zastihla policie. Jedná se jednoznačně o pochybení a tvrdě ho postihneme. Na místě bohužel nebyl nikdo z manažerů, jinak by k takové věci nikdy nedošlo. Píši vám jako provozní baru, ale nepřeji si zveřejnit své jméno. Děkuji za pochopení.“

Přísný trest žádá starosta Prahy 1, Petr Hejma. „Je to neodpustitelné, co se tam stalo. Tvrdost musí být maximální,“ říká, ale uznává, že přestupkové řízení nevede on.

Reakce přišly i v diskusi na twitteru. „Když jde o party mlaďasů někde ve sklepě, tak to jde. Když jde o Volného ve Sněmovně, tak se kolem něj dá plexisklo. Hlásím, že rozumím,“ glosoval situaci instruktor sebeobrany Pavel Houdek.

„Blbost? Drzost? Provokace? A možná všechno dohromady. Ale především, známka vypatlaného, chorého mozku feťáka. Protože normální člověk by to rozhodně nesdílel,“ tvrdil Václav Nový.

Za oslavující mládež se postavil naopak „idealista“ František Matějka, předseda Centra nezávislosti České republiky. „Pořád věřím, že naprosto drtivé většině příslušníků Policie České republiky je fyzicky špatně a mají výčitky svědomí, když je operační pošle do restaurace proti pár lidem, kteří nikomu nic neudělali,“ prohlásil.

A zastánců měli účastníci party v komentářích více, stejně tak jako se našli kritici policie. „Mají zhasnuto, na dveřích zámek, hudbu na minimum, ale policajty neoklamou. Benda měl rozsvíceno, dveře dokořán, před budovou dvacet limuzín, vevnitř se tančilo na stolech a hošani to nemohli najít. Má to tak někdo ale štígro,“ pochválil ironicky policii jeden muž.

„Škoda že Vás takhle neoznačila Deza při otravě Bečvy, co?“ rýpl si Tomáš Halfar. „Je super, že cajti jsou schopni něco vyřešit, jen když je někdo označí,“ podotkl Vladimír Müller, že policisté se u tohoto případu příliš nenadřeli.

„Proboha, mladí blbci no, tak se zase alespoň mají čím zaplnit česká covidová média a svědci covidovi mají zase úhlavního nepřítele, jak jsem si všiml v diskusích. Všichni spokojení. Ale proti papalášům si nedovolíte, že ano, raději něco takového, ať to zase Hamáček má na koho házet,“ tušil u policie skrytý motiv Lukáš Herzán.

„Jo, taky bych si zašla někam na party. Nebo do obchodu koupit si něco na sebe. A taky bych si to chtěla mít kam vzít, třeba na přednášku do školy. Nebo bych si zašla do kina a na jídlo s přáteli. Jenže to nejde a tímhle stupidním čecháčkovským odporem se to rozhodně dřív nevrátí,“ komentovala pak Karolína Kordačová.

