Rebelie části ODS a spojení s ANO? Sobotní demonstrace napoví. I to zaznělo po noční Sněmovně

„Česká vláda není absolutně schopna řešit klíčové problémy. Svou neakčností ohrožuje občany i zaměstnanost v této zemi. Jsou zahleděni sami do sebe a mizerně komunikují. Vít Rakušan zůstal na pozici ministra vnitra, a to znamená, že navíc tato vláda ztratila veškerou soudnost. Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě je proto zcela opodstatněné. Jsem přesvědčen, že tak to dnes cítí i většina občanů Česka,“ okomentoval Ondřej Knotek, europoslanec hnutí ANO.

„Ten pokus je především velmi hloupý. Andrej Babiš má štěstí, že k tomu nemá dost poslanců. Kdyby se mu to povedlo, bude znám po celé Evropě jako ten, kdo zastavil fungování Rady EU uprostřed války s Ruskem a energetické krize,“ uvedl Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda české Pirátské strany.

„Opozice má právo vyvolat hlasování o nedůvěře, nicméně způsob, jak to provádí, je velmi nedůstojný,“ konstatoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

„To není pokus o odvolání vlády, je to záměr otevřít prostor pro kritiku vlády. To je legitimní,“ upozornil Vladimír Špidla, bývalý premiér a předseda ČSSD, eurokomisař pro sociální věci, zaměstnanost a rovné příležitosti, nyní kandidát na senátora.

„Opozice samozřejmě právo na vyjádření nedůvěry vládě má. I přes značnou nespokojenost, kterou veřejnost s prací vlády vyjadřuje, je však otázka, zda má takovéto hlasování bez šance na odvolání vlády smysl? Podle mne nemá a pro opozici se dokonce ukáže jako kontraproduktivní. Lidé totiž nejsou v poprázdninovém shonu na začátku školního roku moc zvědaví na mnohahodinové, často velmi agresivní a demagogické denní a noční producírování se poslanců před kamerami bez sebemenšího výsledku. Lidé chtějí vidět řešení problémů jako jsou ceny energií, potravin a dalších věcí, které jim však ani opozice není schopna nabídnout. V době našeho předsednictví v Radě EU může navíc evropská politická veřejnost lehce nabýt dojmu, že pro Andreje Babiše důležitější než pověst země v zahraničí je jen a jen touha po moci. Jednoznačně kontraproduktivní, i když právo na to samozřejmě má,“ ohodnotil Libor Rouček (ČSSD), bývalý místopředseda Evropského parlamentu.

Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23403 lidí Edvard Kožušník, bývalý europoslanec za ODS. „Je zřejmé, že pro opozici ano. Občané si mohou udělat obrázek sami. Stačí, když si znovu přehrají dva projevy. Předsedy hnutí ANO a Petra Fialy,“ doporučil, bývalý europoslanec za ODS.

„Usilovat o vyjádření nedůvěry je právo opozice, ale v tomto případě šlo o jasnou exhibici, výsledek se dal předpovědět. Bohužel politika od opozice je jen totálním populismem. Bohužel ale nachází úrodnou půdu,“ sdělil Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda Senátu ČR.

„Samozřejmě, a tentokrát si dovolím odkázat na můj projev. Vláda je hrobařem ekonomiky a synonymem chudoby pro českého občana,“ myslí si Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru sněmovny.

„Schůze o vyslovení nedůvěry v dnešní době postupného odkrývání propojení nejvyšších pater pětikoaliční politiky na různé kmotry až zločince velkého formátu je mimořádně důležitá. O co jde? Každý koaliční poslanec se totiž musel postavit a říct do kamery celému národu, jestli tento prohnilý systém vazeb na podsvětí podporuje či nikoliv. Na to, aby to takto veřejně podpořili, musí mít také silný žaludek. Občané budou mít ideální příležitost za tři týdny ve volbách vystavit této vládě známku za všechny ty krize, které tato vláda rozpoutala: drahotu, nedostatek energií, migrační krizi, zelený úděl, likvidaci střední třídy, rostoucí chudobu obyvatel i narůstající sociální napětí. Hnutí SPD této vládě nikdy důvěru nedalo. Proto byla tato schůze tak důležitá. Je to memento voličům, komu vděčí za zhoršující se životní úroveň,“ uvedl Jiří Kobza, poslanec SPD, místopředseda výboru pro životní prostředí. Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé

„Není. Pochopil bych, kdyby opozice svolávala schůze kvůli činnostem jednotlivých ministrů, ale tenhle frontální, čistě politický útok na vládu v tak náročné době je prostě za hranou. Navíc moc konkrétních podnětů, jak vládnout lépe, jsem za ty desítky hodin neslyšel,“ upozornil Aleš Dufek, poslanec KDU-ČSL, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Nemyslím si, že kterýkoliv z 200 poslanců si myslí, že se v nekonečném projednávání jedná o skutečný pokus o odvolání vlády. Všech 200 poslanců od počátku vědělo, že se jedná jen a pouze o předvolební divadlo. Na druhou stranu vláda má co dohánět, co se týče odvrácení důsledků energetické krize, musí opravdu zabrat na ty nejvyšší obrátky. A pan ministr Rakušan musí prokriste umět lépe předvídat. To, že je kdokoliv, kdo by byl i osobně sebevíce svatý, je jakýmkoliv sebenáhodnějším kontaktem s nesvéprávným Redlem v politickém boji předem neudržitelným na pozici šéfa tajných služeb. To byla slovní úloha s jasným řešením i pro malé dítě,“ konstatoval Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za Liberecko, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Jsem toho názoru, že je to reakce na snahy současné koalice v době její opoziční role na zviditelnění. To samé teď dělá současná opozice vědoma si toho, že nedůvěru vládě neprosadí. Hra na vyjádření nedůvěry pořád dokola,“ vysvětlil Jiří Běhounek (ČSSD), dlouholetý bývalý hejtman Kraje Vysočina.

„Není,“ stručně se vyjádřil Petr Orel (Strana zelených), senátor za Novojičínsko, místopředseda výboru pro evropské záležitosti Senátu ČR.

„Nebylo by dobré nyní shodit vládu a uvrhnout zemi do ještě větší nejistoty. Nicméně tuto mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny beru jako důrazný apel opozice, aby vláda urychleně a hlavně účinně vyřešila energetickou krizi. A raději místo nejrůznějších sociálních dávek a úsporných tarifů raději zastropovala ceny elektrické energie na rozumné úrovni, která bude snesitelná pro občany i firmy,“ doporučil Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

„Poslanecká sněmovna by podle naší ústavy měla být zrcadlem naší společnosti, takže jestliže dnes podpora vlády ve společnosti je okolo 20 procent, pak by se to mělo projevit i při hlasování o nedůvěře. Jenže volební zákon ani přes mírnou změnu k lepšímu stále neodpovídá znění ústavy a současná vláda má tak pohodlnou většinu. Jakékoliv hlasování o nedůvěře před komunálními a senátními volbami, kdy bude vládě vystaveno vysvědčení, nemá reálný smysl. Opozice na něj má právo, a stejně jako lidé má mnoho důvodů se na vládu zlobit. Jde však daleko víc o předvolební kampaň než o reálný pokus vyslovit nedůvěru,“ konstatoval Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Je to logické vyústění současného stavu, který panuje ve společnosti a jak na to reaguje vláda. Jinak platí, že je to právo opozice, tzn. je to opodstatněné,“ uvedl Jan Birke, starosta Náchoda, bývalý poslanec za ČSSD.

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 13028 lidí Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné. „Vidím to jako snahu před komunálními a senátními volbami poukázat na to, že vláda nevládne, neřeší palčivé otázky, kdy, jak se zdá, jde o holou existenci našich domácností a firem. Takže do komunálních a senátních voleb jim stávající garnitura nabila munici sama, k tomu si ještě přečtete slova o svetrech a máte zaděláno. Stávající vláda se nemůže dnešní opozici ani divit, že jí léčí stejnou medicínou, jako léčili oni tu jejich, a to, že ji více než řešení problémů lidí vyčerpávají různé kauzy a pak při hašení těchto požárů pak nezbývá čas na řízení. Naštěstí má politiky typu Stanjury, Blažka či Kuby, kteří ví i z komunální praxe, že má-li něco fungovat dlouhodobě, nezbývá než polknout knedlík vlastní neschopnosti a dobré věci pro naše občany, které opozice vymyslí, také společně dopracovávat a především schvalovat. Nikdo nechce přiběhnout na peron, aby jen zahlédl odrazky ujetého vlaku,“ okomentoval, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Úplně všechny prostředky, které povedou k pádu této zoufalé vlády, jsou oprávněné a správné. Opoziční poslanci k tomu mají prostor ve Sněmovně, občané třeba na sobotní demonstraci na Václavském náměstí nebo kdekoliv jinde. Velká příležitost vyslat signalistovi Fialovi signál, že jeho cestou jít nechceme, jsou komunální a senátní volby,“ prozradila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Opozice má na to právo a stávalo se tak i v minulosti, tak proč ne nyní, konstatoval Marian Keremidský, místopředseda Strany práv občanů.

„Současný pokus o odvolání vlády je od ANO a SPD stejně směšný jako kdyby chtěli letět balonem na Měsíc,“ ohodnotil Jaroslav Zeman (senátorský klub OSD), senátor za Jablonecko, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„V situaci českého předsednictví EU, v situaci nejhorší mezinárodně politické krize v Evropě za posledních 30 let, v situaci katastrofální energetické krize je hlasování o nedůvěře vládě nesmyslné. Opozice se chce samozřejmě zviditelnit před komunálními volbami, což chápu. Ale polopravdy a urážky, které zaznívaly v Poslanecké sněmovně, přesahují všechny meze racionální diskuze i slušnosti. Pravdou však je, že vláda, respektive ministr Síkela, musí neprodleně předložit řešení rostoucích cen energií, což klub KDU-ČSL už několik měsíců požaduje,“ upozornil Jiří Horák, poslanec KDU-ČSL, starosta města Bučovice.

„Vyvolání hlasování o nedůvěře vlády je poměrně standardní politický nástroj politického soupeření. Je to jedna z pojistek demokracie, s níž musí každá vláda počítat,“ uvedla Adéla Šípová (Pirátská strana), senátorka za obvod Kladno, členka ústavě právního výboru Senátu ČR.

„Ne, byla to trapárna. Babiš prohrál, nemá hlasy a jenom se snaží vykroutit ze svého trestního soudu za hospodářskou kriminalitu,“ zareagoval Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, místopředseda ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny.

„Není. Je to ryze předvolební kampaň hnutí ANO 2011 a Babiše na prezidentské volby. Vzhledem k předsednictví EU je to dokonce nehoráznost. Opozice na to má právo, ale někteří se chovali jako burani. Bohužel lídři koalice ve Sněmovně jsou slabí a neumějí čelit agresi a populismu SPD a ANO. Osobně bych s nimi zametl úplně jinak. Takže celou nedůvěru vládě hodnotím jako zbytečné divadlo. Vnímavý člověk musel dojít k závěru, že než vládní koalici ztrapnili sami sebe,“ domnívá se František Laudát, předseda KAN.

„Pokus sám by už v tuto chvíli vyšel jen zázrakem. Lidem však pomohl zpřehlednit dílo zkázy, dřív než propuknou mrazy. Možná přiblížil i bod zlomu, kdy se například to křídlo v ODS, které je sto myslet na zadní kolečka, odhodlá k rebelii a uzavře sňatek z rozumu s ANO. SPD to nabídne několik možných scénářů, jak reagovat. Tím víc bude záležet na sobotní demonstraci na Václavském náměstí. Na počtu účastníků i celkové atmosféře. Na tom, zda odstartuje průlom, který už tato vláda neustojí. Nejdostupnějším krokem z okraje propasti by byla vláda z nesporných odborníků, kterou by jako úřednickou jmenoval prezident. Přistoupí na to i parlamentní opozice? My, kdo si bereme slovo za dosud mlčící většinu, se do hlediště už nesmíme vrátit. Opoziční blok, rodící se napříč vlasteneckým spektrem, musíme udržet pohromadě a posouvat dál a dál. Hlavně na něm bude totiž záviset, zda to skončí jen další „kosmetikou“, anebo startem ke skutečné změně. V silném mimoparlamentním bloku, který z boje za národní zájmy v ohrožení už nikam neuhne, bude potřebovat oporu i nejrychlejší z přijatelných řešení - úřednická vláda odborníků, kteří se nezaprodali,“ sdělil Josef Skála, ředitel Institut české levice, kandidát na prezidenta.

