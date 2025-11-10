Turek (Motoristé): Opravdu si odcházející vláda a média myslí, že neumíme počítat

Proč média neřeší to důležité?
Jen "úroky" platíme my všichni kolem 100 000 000 000,- ročně. Teď vyšlo najevo, že v návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který je zadlužením o dalších 286 miliard, nejspíše chybí na výdajové stránce 85.4 miliardy a příjmy jsou nafouknuté o 15 miliard. Tedy další stovka...
Opravdu si odcházející vláda a média myslí, že my Češi neumíme počítat, používat mozek a nevíme, o co tady ve skutečnosti jde zvedáním umělých kauz?
autor: PV