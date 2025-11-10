Turek (Motoristé): Opravdu si odcházející vláda a média myslí, že neumíme počítat

10.11.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu schodku.

Turek (Motoristé): Opravdu si odcházející vláda a média myslí, že neumíme počítat
Foto: Repro Youtube
Popisek: Filip Turek

Proč média neřeší to důležité?

Jen "úroky" platíme my všichni kolem 100 000 000 000,- ročně. Teď vyšlo najevo, že v návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který je zadlužením o dalších 286 miliard, nejspíše chybí na výdajové stránce 85.4 miliardy a příjmy jsou nafouknuté o 15 miliard. Tedy další stovka...

Opravdu si odcházející vláda a média myslí, že my Češi neumíme počítat, používat mozek a nevíme, o co tady ve skutečnosti jde zvedáním umělých kauz?

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Psali jsme:

„Plivl bych jim do tváře.“ Nenávist po smrti kardinála Duky překročila vše
Vláda populistů, extremistů a šejdířů. Richterová sjela Babiše dřív, než začal
„Turek ať drží h*bu. Godla je n***.“ Čtvrtníček sekl Motoristy
„Taková individua.“ Pirátka Demetrashvili narazila. Šlo o Turka, Okamuru a další

autor: PV

