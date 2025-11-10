Zálom (Svobodní): Pšenákovi rodiče? Adresy jsou všeobecně známé. Takže?

Libtardí aktivisté podporovaní odcházejícím ministrem Rakušanem nastavili nový standard politického boje: nyní do něj tedy lze zatahovat rodinné příslušníky politiků, včetně malých dětí. Je to přijatelné, protože tyto bytosti se zaštiťují slušností, spravedlností a demokracií, a v tomto duchu mají za sebou spřátelená média (Fridrichová) a politiky (Černochová). Pan aktivista Pšenák, ten vepřík, pravděpodobně děti nemá, nicméně má jistě rodiče, u nichž bydlí, a má patrně i prarodiče. Adresy jsou všeobecně známé. Takže?
autor: PV