Zálom (Svobodní): Pšenákovi rodiče? Adresy jsou všeobecně známé. Takže?

10.11.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střetu poslance Jindřicha Rajchla s aktivisty Oganesjanova gangu.

Zálom (Svobodní): Pšenákovi rodiče? Adresy jsou všeobecně známé. Takže?
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Libtardí aktivisté podporovaní odcházejícím ministrem Rakušanem nastavili nový standard politického boje: nyní do něj tedy lze zatahovat rodinné příslušníky politiků, včetně malých dětí. Je to přijatelné, protože tyto bytosti se zaštiťují slušností, spravedlností a demokracií, a v tomto duchu mají za sebou spřátelená média (Fridrichová) a politiky (Černochová). Pan aktivista Pšenák, ten vepřík, pravděpodobně děti nemá, nicméně má jistě rodiče, u nichž bydlí, a má patrně i prarodiče. Adresy jsou všeobecně známé. Takže?

Článek obsahuje štítky

Svobodní , Zálom

autor: PV

