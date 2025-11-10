AOPK ČR: Revitalizace rybníčku u Starých Hutí pomohla

„Díky dlouhodobé péči a absenci zemědělsky využívaných pozemků v okolí se zde daří ohroženým druhům – střevli potoční a slunce obecné. Je to zajímavá ukázka toho, jak vypadaly rybníky na Vysočině a co v nich žilo, než se začalo intenzivně hospodařit,“ říká Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Oba tyto druhy ryb jsou velmi náročné na kvalitu vody. V minulosti bývaly v tuzemsku mnohem běžnější, nyní však na Vysočině přežívají jen na několika lokalitách. Aby střevle potoční zůstala součástí naší přírody i nadále, připravila pro ni AOPK ČR regionální akční plán, který stanoví, jaké kroky jsou pro její přežití ve zdejší krajině potřeba.
Letošní revitalizace rybníčku u Starých Hutí navázala na dlouhodobý způsob hospodaření, jehož cílem je udržet vodu s nízkým obsahem živin, zejména dusíku a fosforu. To pomáhá vzácným druhům vodních živočichů. Zásadním prvkem péče o rybník je i pravidelné odstraňování dravých ryb, v minulosti například okounů. Tento postup se osvědčil, populace střevle se stala dlouhodobě stabilní, v řádu tisíců jedinců.
Letošní výlov ukázal, že dosavadní péče má výsledky. Bylo odloveno a následně bezpečně navráceno více než 1500 jedinců z celkového počtu přibližně 3000 střevlí a slunek v poměru 70 : 30. Zajímavý byl výskyt osmi jedinců raka říčního různých velikostí. Čtyři odchycení pstruzi byli vypuštěni do toku pod hrází, aby neohrožovali vzácné ryby v rybníku.
Samotný zásah do nádrže se uskutečnil netradičním způsobem. Zatímco obvykle se rybníky po výlovu nechávají částečně vyschnout, zde bylo nutné citlivé druhy rychle vrátit do vody.
Díky spolupráci s firmou Kinský Žďár, a.s., která poskytla speciální přepravní bednu a zázemí na sádkách, bylo možné ryby bezpečně přechovat po dobu dvou dnů a následně je vrátit do nádrže bez úhony. Revitalizační zásah provedený firmou Adapto.space se soustředil na jižní část rybníčku, severní byla zčásti ponechána kvůli nemožnosti vylovit všechny ryby. Odstranění většiny mokřadní vegetace, především řas parožnatek, by mělo přispět k obnovení vhodných podmínek pro výskyt vzácných druhů, zejména pro jejich tření. Zároveň umožní i efektivnější budoucí odlov dravců.
Rybníček napájený přítokem Huťského potoka leží uvnitř lesního komplexu poblíž bývalého dětského tábora Staré Hutě. S potokem je propojen zhruba 200 metrů dlouhým náhonem. Okolí rybníčku tvoří zejména smrkové lesy. Příbřežní zóny jsou porostlé vysokými ostřicemi a další mokřadní vegetací s ohroženými druhy rostlin, jako je bazanovec kytkokvětý nebo ďáblík bahenní.
Velkým problémem pro tuto vodní plochu byla kalamita z května roku 2023, kdy část lesa padla pod náporem větrné vichřice. Obrovské vývraty smrku zničily rozdělovací objekt na Huťském potoce a poškozen byl i náhon. Střevle tak nemohly do náhonu vplouvat na tření a do rybníčka nepřitékala téměř žádná voda. Situace tehdy vyžadovala rychlé řešení. AOPK ČR se proto domluvila s vlastníkem pozemků, Lesy ČR, že kalamitu v tomto místě vyřeší přednostně, a navíc mechanicky pročistí celé koryto náhonu. To se podařilo a vhodné podmínky pro vzácné druhy se podařilo obnovit.
„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – záchranné programy či právě regionální akční plány. Péči financujeme z různých zdrojů, národních i evropským programů. Jedním z nich je evropský projekt PROSPECTIVE LIFE, který nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy. Na Vysočině jsme zatím připravili dva regionální akční plány – pro střevli potoční a bekasinu otavní,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva