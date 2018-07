Ředitelka Opavské kulturní organizace ke konci srpna rezignuje

Opava 3. července (ČTK) - Ředitelka Opavské kulturní organizace (OKO) Jana Hynarová ke konci srpna rezignuje. Vysvětlila to osobními důvody. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný. Vedení Opavy tak bude po šesti letech hledat šéfa této příspěvkové organizace. Předchozí ředitelku vedení radnice odvolalo pro manažerská selhání.

"Paní ředitelka se rozhodla skončit na postu z osobních důvodů, a to k poslednímu srpnovému dni. Jsem, rád, že máme dostatek času na to, aby v klidu mohla svou funkci předat. Zároveň bych jí moc rád poděkoval za práci, kterou pro kulturu ve městě vykonala, což šlo vidět například na divácky velmi navštěvovaných akcích a výstavách. Myslím si, že za bezmála šest let ve vedení této organizace odvedla kus dobré práce," řekl primátor Radim Křupala (ČSSD). Opavští radní v nejbližší době rozhodnou o dalším postupu.

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 2619 lidí



V posledních osmi letech byla Hynarová třetí ředitelkou organizace. Místo bylo pro město dlouho problematické a dokonce se hovořilo o zrušení celé organizace, která je nestabilní od podzimu 2010, kdy po komunálních volbách rezignovala tehdejší ředitelka Irena Šindlerová. Její nástupkyni Danielu Pekárkovou městská rada odvolala v červenci 2012 kvůli manažerskému selhání. Z následného výběrového řízení vyšla vítězně právě Hynarová.



Opavská kulturní organizace hospodaří s rozpočtem okolo 16 milionu korun. OKO zajišťuje provoz a dramaturgii Obecního domu i zrekonstruovaného Domu umění. Zaměstnává 14 lidí.



autor: čtk