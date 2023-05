Řehka chtěl rezignovat. Černochová za kauzou vidí skryté zájmy proti smlouvě s USA

reklama

Po finalizaci obranné smlouvy s USA ministryně obrany podle svých slov čekala různé útoky. „Nebylo jasné, jestli smlouvu budu podepisovat já, nebylo vůbec jasné, jestli ji budu podepisovat ve Washingtonu nebo v České republice. Bylo mi zřejmé, že když se odehrává takhle významný krok z hlediska zahraničně-obranné politiky, tak že to od určité scény, která tady působí, nezůstane bez odezvy. Že se prostě něco stane,“ uvedla, a narážela tím na kauzu ohledně jejích sporů s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Kauza podle jejích slov byla zřejmě načasovaná a čekalo se na její pracovní cestu do Libanonu. „Bylo pro mě překvapením, že se věc odehrála přesně ve chvíli, kdy jsem šla do vzduchu. Letěla jsem s charitativní pomocí na otočku do Libanonu. A seděla jsem sedm hodin v letadle. O této cestě vědělo minimum lidí. Takže si kladu spoustu otázek, že vlastně to proběhlo zrovna v tento moment,“ uvádí Černochová pro Seznam Zprávy.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nebrání se ale možnosti, že za vším stojí ruské zájmy: „Určitě by se hodně lidem hodilo nás s panem generálem rozdělit. Podívejte, Rusko nejenom v České republice rozvíjí své aktivity a není žádným tajemstvím, že sem i z Ruska proudí dost peněz na různé kampaně.“

Psali jsme: „Zlatíčko Jana“. Má zápal, ale občas založí špatný požár, říkají o Černochové v ODS

Ajajaj. O Černochové kolují zlé věci. Šušká se, co dělá s mužstvem

Zároveň nevylučuje ani teze, že zájem o její sundání z vlády měli i tuzemští zbrojaři. „Jestli jakoby mají zájem zbrojaři nebo část zbrojařů, aby třeba mezi námi byl nějaký spor, abychom některé věci neřešili spolu, tak to si myslím, že je asi taky pravda. Z minulosti víte, že některé kauzy, které tady byly ještě před naším nástupem, byly v médiích přikláněny k určitým vlivovým skupinám. Nechci se úplně pouštět do detailů, ale samozřejmě že i takové indicie a informace máme,“ uvedla.

„Podívejte se na to takto: v úterý podepisujete smlouvu s USA, naštvete Rusko a jejich podporovatele. Nato ve středu podepisujete zakázku za 60 miliard na nákup bojových vozidel pěchoty. A padá na vaši hlavu to, co padá. Tak asi bych byla hodně naivní, kdybych si myslela, že to spolu nesouvisí. Nebudu obviňovat nikoho konkrétního, to není můj styl ani se to nehodí. Povedlo se nám navýšit rozpočet pro obranu na zhruba 150, 160 miliard. My jsme bojová vozidla pěchoty podepsali – na rozdíl od mých předchůdců, protože si třeba zbrojařský segment trhu nechtěli poštvat proti sobě.

„Pro ruské zpravodajské služby je obranná smlouva něco, co nechtějí. Chtějí zabránit ratifikaci, takže si asi někdo nepřál, abych do USA vůbec odletěla,“ uvedla.

Neshody jako takové ale s náčelníkem Řehkou přiznala. „Je mě někdy dost, já to vím, ale na druhou stranu, pokud bych neměla třeba i významné slovo ve vládě, neprosadila bych dvě procenta HDP. To, že se někdy dostaneme do sporů i s mými nejbližšími kolegy, kterých si vážím a které mám ráda – a které jsem si ostatně i sama vybrala jako spolupracovníky – tak to je taky fakt. Občas zkrátka i v komunitě, kterou tady máme, se někdy liší pohledy vojenské části a civilní části. Já bych asi měla být mediátor, tím, kdo to srovnává,“ připustila.

Aby se jejich vztahy zlepšily, dala si Černochová předsevzetí, že se bude hlavně s náčelníkem generálního štábu, ale i s ostatními svými kolegy více vídat. „V minulosti jsme spolu komunikovali formálně i neformálně, zašli jsme spolu v uvozovkách na pivo a věci jsme si vyříkali. Tohle nám asi teďka chybělo a asi to i v panu generálovi vyvolalo nejistotu, zda prostě jsme ještě na jedné lodi,“ myslí si ministryně obrany.

Psali jsme: Tak kdo tady straší lidi? Babiš toho má dost. Ať už Řehka nemluví... Rozum ve vládě zahalen temnou dekou. Jan Schneider popsal náraz do zdi, který nás čeká Fiala obecným prohlášením překryl boj mezi Černochovou a Řehkou „Na mne taky štěkala.“ Dusno kolem Černochové roste

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.