Řešení sucha: Voda zpátky do vlastnictví Česka? Michal Hašek vystoupil. Ve hře je i pozůstatek z komunismu

Někdejší 1. místopředseda ČSSD a volební manažer pro nadcházející krajské a senátní volby Michal Hašek vystoupil v internetové televizi XTV. Promluvil o ústavním zákonu na ochranu pitné vody i o koronaviru. Prozradil, jak by pandemickou situaci řešil on, kdyby byl na místě Jana Hamáčka. Pokud jde o sucho, obul se do ekologů, nad nimž prý snad zvítězí zdravý rozum, i do vlády, která se vzdala kontroly nad strategickou infrastrukturou.

reklama

Hašek prohlásil, že Česko se potýká s velkým suchem a on jako poradce ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) může šéfovi resortu poradit s kvalitní legislativou, která umožní účinněji čelit suchu. Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 81% Jan Hamáček 7% Ani jeden! 12% hlasovalo: 4052 lidí

„Pan ministr právě v těchto dnech prezentuje na poslaneckých klubech výsledek více než roční práce řady expertů, a to návrh ústavního zákona na ochranu vod. My si myslíme, že ta situace je natolik vážná, že věci týkající se ochrany vody, vodních zdrojů, práva každého v místě bydliště na zásobování pitnou vodou, si zaslouží v České republice samostatný ústavní zákon,“ vysvětlil Hašek.

Expertní tým se prý opřel o srovnání, jak je ochrana vody řešena v Německu, v Rakousku a v dalších zemích, kde se ochraně vody už věnují.

V rámci připravované legislativy se podle Haška počítá i s tím, že z oblastí, kde je vody více, bude voda odeslána do sušších regionů, aby každý občan, který otočí kohoutkem vodovodu, měl jistotu, že mu z něj poteče voda.

Vedle toho by prý každý občan mohl pomoci své zemi tím, že bude vodou sám šetřit. Dalo by se změnit to, že splachujeme naše toalety pitnou vodou. „Ale splachování záchodů v ústavním zákonu opravdu nenajdete,“ upozornil Hašek. Za zásadní považuje v Ústavě ČR uvést, že má mít každý občan přístup k pitné vodě. „Představte si, že toto tam (v Ústavě) ve 21. století není,“ pravil Hašek.

Psali jsme: 3:10. To není hokejový debakl. To je vážný problém ČSSD

Podle svých vlastních slov by byl také příznivcem toho, aby se vodárenské soustavy staly majetkem obcí či státu.

„Po sametové revoluci došlo tomu, že obce prodaly takovouto strategickou záležitost soukromým subjektům. To neznamená, že by ti soukromníci odřezali soustavy, že by tam teď ta voda netekla, ale není pod kontrolou veřejného sektoru a myslím si, že do budoucna je strašně důležité, abychom si řekli, že takovéto klíčové věci, jako je třeba zásobování pitnou vodou, aby se vrátily zcela pod kontrolu veřejného sektoru,“ zdůraznil Hašek.

JUDr. Michal Hašek ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve hře je prý možnost obnovit meliorační soustavy, které byly vybudovány ještě za dob komunistů, ale dnes mnohdy nefungují.

Kvůli vodě se také vedou spory s ekology, kteří se bojí, že když se zvýší hladiny vodní soustavy, jako jsou např. Nové Mlýny na jižní Moravě, tak to ohrozí ptáky, kteří zde hnízdí. „Ale já věřím, že tady zvítězí zdraví rozum,“ podotkl Hašek s tím, že zvednutí hladiny v Nových Mlýnech o pár centimetrů přinese 9 milionů kubíků vody, což považuje za důležité.

Pár slov věnoval i boji s koronavirem. Pokud by měl nějakou politickou funkci, řešil by prý situaci stejně jako stávající ministr vnitra Jan Hamáček. Ocenil, že v některých parametrech je český stát stále silný. Máme hustou síť nemocnic, dobře řízené hasiče i policii, případně armádu, a všechny tyto sloky pomohly s řešením koronavirové situace. Hašek v této souvislosti připomněl, že především v oblasti zdravotnictví se mezi levicí a pravicí vedl spor o to, zda takto hustou síť zachovat.

V obecné rovině dodal, že by se stát měl v budoucnu věnovat čemusi na způsob branné výchovy, kde by se žáci už od mladých let učili, jak se zachovat v té či oné situaci, jak poskytnout první pomoc, jak se zachovat kupříkladu při blackoutu.

Psali jsme: 3:10. To není hokejový debakl. To je vážný problém ČSSD Hašek (ČSSD): Obnovou 387 rybníků vznikl zásobní prostor na 2,5 milionu metrů krychlových vody A co právo na život? Zbořil drsně ke ,,koronavirovému" rozsudku proti Babišovi a spol. I k hercům Voyeurismus v kanceláři Andreje Babiše. Po oznámení, že se Michal Hašek stane šéfem kampaně ČSSD, prý začaly lítat **** a taky **** spolu s ******

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.