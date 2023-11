Respekt nechce lidem říkat, jak myslet, tvrdí Tabery. Pak prozradil, kolik lidí si ho kupuje

reklama

Prvotní reakce na změnu u Respektu jsou podle Taberyho pozitivní. „Většina lidí nám přeje štěstí a líbí se jim ten krok. Pochopitelně si uvědomují, že to bude těžké,“ poznamenal Tabery, jenž hodlá věci „posouvat obsahově i technologicky“. „Žádný titul se nesmí zastavit ve svém vývoji. Nesmí spoléhat na svoji minulost. V těch médiích je to trochu neúprosné. S každým novým vydáním nebo s každým pořadem vlastně začínáte, pořád musíte obhajovat tu kvalitu. Byl bych rád, kdybychom se posunuli obsahově, ale i třeba nějakým technologickým způsobem,“ sdělil Tabery.

Osamostatnění Respektu umožní podle Taberyho pružněji reagovat na požadavky čtenářů. „Změnili jsme předplatitelský systém, který máme. Podle našeho názoru nám umožní lépe a rychleji se čtenáři reagovat. Samozřejmě uvažujeme i o nějakých krocích, zejména obsahových, kdy bychom chtěli zkoušet něco nového. A s každým novým pokusem je riziko, že nevyjde. Mám pocit, že v těch posledních letech ta nemožnost zkoušet nové cesty byla příliš silná a trochu nás to omezovalo v nějakém uvažování. Například naši kolegové ze slovenského Denníku N, který je velice úspěšný, tak ti říkají, že pro ně jsou důležité i ty slepé cesty,“ poznamenal Tabery.

Časy pro média jsou podle Taberyho v současné době těžké. „Všichni bojují o přežití,“ zmínil. Mimo jiné hovořil i o tom, že Respekt se o své čtenáře přetahuje s českým Deníkem N. „To si myslím, že je i zdravé. Konkurence je potřeba. Myslím si, že zároveň podobné tituly obecně závisí na tom, že těch lidí, kteří jsou ochotni platit za média, není procentuálně tolik jako v západních zemích, ale věřím, že se to změní,“ podotkl. V současné době alfou a omegou dalšího bytí Respektu je zvýšit počet předplatitelů.

„Kdyby se nám podařilo mít 40 tisíc platících čtenářů, tak je Respekt v uvozovkách ‚za vodou‘. Ale to by bylo číslo hodně hezké. Každý nárůst je pro nás důležitý,“ řekl Tabery. A že volný prodej všeobecně klesá. „Ale máme rozptyl mezi 8 a 11 tisíci na stáncích. Takže pro nás toto rozhodně není zanedbatelné. I z toho důvodu se pořád soustředíme na tištěnou podobu Respektu,“ dodal.

A kde je místo Respektu v české mediální krajině? „Myslím si, že v tom nabízení kontextu, jít do nějaké hloubky. A to, že je to novinařina, která nevzniká v kancelářích, ale na místech, kde se něco děje. Ve velice silné, pořád investigativní novinařině, která v Respektu má silnou tradici, ale i třeba v sociálních tématech, v zachycování toho, jak se v Česku žije,“ zmínil Tabery.

Šéfredaktor Respektu odmítl, že by uvažoval o nějaké výrazné politické profilaci. „Řada médií se profiluje víc k nějaké vyhraněné podobě. Nám se stává, že když z pohledu některých lidí nejste v tom správném rohu, tak mají pocit, že něco zrazujete. Ale já to považuji za obrovskou výhodu, protože za prvé překvapujeme tak i sami sebe. Nemyslíme si, že máme být věrozvěsty a říkat lidem, jak mají myslet. Přijde mi lepší, přinášet dostatek zajímavých informací – a lidé se potom svobodně rozhodnou, co si o světě myslet. Smysl Respektu je věřit v inteligenci svých čtenářů, předkládat jim dobré čtení a nesnažit se profilovat jako vyhraněné médium,“ prohlásil Tabery.

Největší výzvou pro český mediální trh je dle Taberyho server Seznam Zprávy. „Jejich pozice je silná, bude sílit, to je třeba říct. Může to směřovat k tomu, že budou brzy dominantním hráčem na českém mediálním trhu. I to propojení se Seznamem vytváří zvláštní situaci, kdy celá řada digitálních projektů, které v Česku jsou, tak jsou závislé na Seznamu, na jejich vyhledávači, na feedu, což z mnoha ohledů není zdravé. Zároveň vždy zdůrazňuji, že je tam spousta skvělých novinářů a je dobře, že ta kvalitní novinařina má takový zásah. Ale nejde odestát, že pro řadu těch menších médií je to o to náročnější,“ dodal.

Důležité, dle slov Taberyho, je vysvětlovat veřejnosti, že je důležité, aby tady byla pestrá skladba.

