Respektujte volby! Spolek Svatopluk vyrazil na Hrad

27.09.2025 14:30 | Reportáž

„Pane prezidente, respektujte volby!“ žádá Petra Pavla spolek Svatopluk a během sobotního odpoledne pořádá v reakci na prezidentova slova o možných zásazích do povolebního sestavování nového kabinetu demonstraci a protestní pochod k Hradu.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Sobotní demonstrace spolku Svatopluk

Prezident Petr Pavel již od května zmiňuje možnost, že by po nadcházejících sněmovních volbách odmítl jmenovat z nich vzešlý kabinet, pokud by byla klíčová ministerstva obsazena lidmi žádajícími přehodnocení členství České republiky v Evropské unii (EU) či v Severoatlantické alianci (NATO). V podcastu Bruselský diktát uvedl, že by považoval za „naprosto nezodpovědné“, kdyby se této otázce nevěnoval při sestavování vlády a vysvětlil, že předpokládá, že tímto zastupuje mandát, k němuž byl zvolen většinou českých občanů.

„Takže jestli považuji pro tuto zemi za správné, aby byla v těchto institucích, tak samozřejmě při jmenování ministrů a sestavování vlády budu věnovat velkou pozornost tomu, aby lidé, kteří budou zemi v exekutivní rovině zastupovat, drželi i tuto linii,“ řekl prezident ke členství v EU a v NATO a doplnil, že bez výhrad nechce souhlasit s někým, kdo podle něj „poškozuje zájmy této země i občanů“. „Mimořádně rizikové“ by dle Pavla ve vládě byly i subjekty, které prosazují referendum o vystoupení z NATO nebo z EU. 

Později prezident pro Deník tato svá slova, která by mohla dopadnout například na SPD či na Stačilo!, rozvedl a popsal, že by odpůrce NATO a EU nejmenoval do čela ministerstev obrany a zahraničí s odkazem na údajné „ohrožení národní bezpečnosti“.

Sobotní akce spolku Svatopluk se chce právě proti daným výrokům prezidenta ohradit za pomoci demonstrace a pochodu k Hradu a hlavu státu vyzývá, aby bez kladení podmínek „respektovala volby“. „Každý občan má právo vyjádřit svůj postoj a žádný ústavní činitel nemá právo jeho volbu kontrolovat a usměrňovat. A tohle je třeba ještě před volbami připomenout!“ zní ze spolku. 

Demonstrace, která začala ve 14 hodin na Malostranském náměstí, se uskutečňuje za účasti předsedy spolku Svatopluk, exdiplomata Petra Druláka, a zástupců z kandidátek opozičních uskupení, kterých by se povolební podmínky prezidenta na složení nové vlády mohlo dotknout – SPD a Stačilo!. Za Stačilo! na místo dorazil předseda hnutí Daniel Sterzik, jenž veřejně vystupuje také pod přezdívkou Vidlák, a europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Z kandidátky SPD na místo přišel europoslanec Okamurova hnutí Ivan David a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. 

Po srazu účastníků na Malostranském náměstí započal po 14 hodině společný pochod Nerudovou ulicí na Hradčanské náměstí, kde dojde na konání samotné demonstrace.

Účastníci demonstrace mají vlajky a transparenty, např. se slovy: Koudelko - BIS, Armádo ČR, byrokrati v Bruselu - ruce pryč od voleb!

Již na Malostranském náměstí se demonstranti střetli s odpůrci.

Nicméně hlavní síla protidemonstrantů se nalézá na Hradčanském náměstí, s vlajkami EU, NATO a Ukrajiny. Od účastníků je drží dále policie. Jak je patrné z fotografií, na místě je i člen Oganesjanova gangu, Vojtěch Pšenák. Protidemonstranti mají transparenty jako např.: Váš prezident sedí v Moskvě nebo Vítejte na srazu rudých sviní!

Protidemonstranti předčítají jména zastřelených na československých hranicích. Do toho ale hraje Smetanova Vltava.

Na demonstraci je přítomen také Miroslav Sládek.

Účastníci zahájili své projevy. Jak již bylo zmíněno, na místě je předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, předseda PRO Jindřich Rajchl, europoslanec SPD Ivan David, zakladatel akce D.O.S.T Michal Semín a další.

Na demonstraci přítomný Petr Drulák pro ParlamentníListy.cz v reakci na prezidentův pozdější výrok, že by zasahoval případně jen do personálního obsazení klíčových ministerstev, uvedl, že jej považuje za totožný jako předchozí slova o složení vlády. „Tady je prostě jasná demokratická legitimita a prezident má tuto stvrzovat – ne popírat," zdůraznil.

Podrobnosti připravujeme


 

 

autor: Radek Kotas

