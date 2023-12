Řetězce zdraží potraviny. Vláda zaskočena. Stanjura se ohnal zákonem o cenách

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro zvyšování cen potravin, které ohlásili zástupci obchodníků, nevidí důvod. „My jsme slib neporušili,“ hájil též vládní kroky s tím, že řetězce ještě před několika měsíci tvrdily, že snížení DPH do cen promítnou. Podle Stanjury by vláda nyní mohla přistoupit na využití zákona o cenách.

„K avizovanému zvýšení cen nevidím žádný důvod. Obchody si chtějí jen zvýšit či minimálně zachovat své zisky,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v pořadu Nový den na CNN Prima NEWS v reakci na zprávu, že potraviny by v obchodech měly od nového roku zdražit o 5 až 10 procent a snížení DPH se tak do jejich cen nepromítne.

Že by však šlo o nedodržení slibu, si Stanjura nemyslí. „My jsme slib neporušili, protože my jsme DPH snížili, a ještě před několika měsíci řetězce tvrdily, že snížení DPH plně promítnou do cen,“ obhajoval vládu Stanjura s tím, že sám byl informací o zdražování překvapen a bude na toto téma hovořit s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL).

Podle Stanjury by šel využít zákon o cenách, pomocí čehož by ceny mohly klesnout. „Teoreticky to lze. Pokud bychom ale zákon využili, musíme ho i kontrolovat. Jedná se totiž o desetitisíce míst. Určitě o tom budeme ve vládě debatovat,“ ujistil Stanjura.

Vzápětí však dodal, že vláda má omezené možnosti a před zavedením zákona o cenách je třeba provést potřebné analýzy a vést nutné diskuse. „Nežijeme v centrálně plánované ekonomice,“ namítl Stanjura.

Vláda kromě cen potravin diskutuje i o kompenzacích za vysoké ceny energií u firem. Stanjura dodal, že tyto kompenzace se rozhodně netýkají obchodníků, kteří zdražení potravin přisuzují právě vyšším nákladům.

Ministerstvo financí v současnosti jedná o mimořádné pomoci se Svazem průmyslu a dopravy i Hospodářskou komorou. „Nejdřív máme modernizační fond, aby mohly energeticky náročné provozovny investovat. Tam bude 40 miliard korun. Pak je zde kompenzace nepřímých nákladů, kde jsou nižší jednotky miliard korun. Budeme také debatovat o dodatečné pomoci v řádu nižších miliard korun,“ uvedl ministr financí s tím, že řešení, na kterém se v rámci debat dohodne, bude prezentováno v polovině prosince.

