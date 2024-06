Režisér Strach varoval Ferjenčíka. Marně. Další VIDEO vypuštěno. Je tu bouře

Ve svém „nebeském“ volebním spotu se Piráti inspirovali pohádkou Jiřího Stracha Anděl Páně. Poslanec Jakub Michálek a ministr zahraničí Lipavský v ní hrají anděly, Zdeněk Hřib čerta a kandidát do europarlamentu Mikuláš Ferjenčík dokonce Ježíše. Své Fiat Lux zažil volební spot už 28. května a sklidil pořádnou porci kritiky.

A ozval se i režisér Anděla Páně Jiří Strach. ParlamentníListy.cz se ho zeptaly na reakci. Odpověď byla velice krátká: „Blbečky nekomentuji.“ Ovšem přesto na předvolební spot reagoval. A to skrze agenturu Dilia, která se stará o autorská díla. Požadavek 150 tisíc za užití duševního vlastnictví bez svolení a zároveň stažení spotu z prostoru internetu.

Jenže Ferjenčík nejenže nesklopil uši, ale pustil do světa další spot ve stylizaci pohádky Anděl Páně. A vzkázal Strachovi, že on strach nemá. Předvolební spot nestáhne. Půl hodiny poté, co se v pátek otevřely volební místnosti, se twitterový profil Mikuláše Ferjenčíka rozšířil o příspěvek plný kurážného odboje.

„Poslední nebeské video kampaně, užijte si ho! Nebojte, nemám strach, na internetu zůstane. Doufám, že vás má kampaň zaujala a díky případně za kroužek. Volte Piráty, Evropa potřebuje optimismus!“ napsal na síti X Ferjenčík.

Předvolební spot byl o poznání kratší. Nově v něm vystoupil jen pirátský poslanec Jakub Michálek stylizovaný do role anděla. „Vy jste ještě nevolili?“ ptá se Michálek s údivem z nebeské brány. „Brány volebních místností se zavírají v sobotu ve 14 hodin.“ Následuje prostřih na bývalého primátora Zdeňka Hřiba, který jak v prvním, tak i v druhém spotu ve stylizaci za čerta láká k volebním urnám. „Tak pojďte, milánkové, urničky už čekají,“ předvádí své chápání Stanislavského metody Zdeněk Hřib.

Poslední nebeské video kampaně, užijte si ho! Nebojte, nemám strach, na Internetu zůstane. Doufám, že vás má kampaň zaujala a díky případně za kroužek. Volte Piráty, Evropa potřebuje optimismus! pic.twitter.com/N08dcGQhDg — Mikuláš Ferjenčík (@Mikiferjencik) June 7, 2024

A úroda komentářů na sebe nenechala čekat. „Je to trapný, navíc za hranou vkusu a drze okopírovaný koncept,“ durdila se Ferjenčíkovi na profilu Káťa. „Začínám mít dojem, že takhle vypatlaní jste tam asi všichni,“ přidal svou trošku do mlýna diskutující ukrývající se za nickem Pávek107.

„Opravdu si někdo myslí, že díky tomuhle bude někdo volit? Myslíte si, že jsou vaši voliči pitomci? No, možné to vlastně je,“ zamyslel se M. Horáček.

„Ne, děkuji, ještě jsem se nezbláznil,“ kontroval Ferjenčíkovi Daniel.

Ale došlo i na Jiřího Stracha. „Volit vás nebudu, ale za trolling toho klerofašounka máte malé plus,“ přidal komentář pod Ferjenčíkovým příspěvkem diskutující. „Piráti loupí a vykrádají… bez pokory,“ dodal Ondřej Zita.

Na podobnou zkušenost politika a „vypůjčení si“ popularity kulturního díla si vzpomněl i mediální analytik Petr Žantovský. Jednalo se o Janu Bobošíkovou a Zdeňka Svěráka. „Kdysi kandidovala Jana Bobošíková s blokem Hlavu vzhůru a do svého předvolebního ‚merche‘ dala slavný výraz Zdeňka Svěráka ze scénáře hloupého filmu Marečku, podejte mi pero. Ten výraz zněl ‚metelesku blesku‘. Jana Bobošíková ho tehdy zakomponovala do refrénu volební hymny a Svěrák avizoval, že na ni podá žalobu. Ono se dá citovat lecjak. Samozřejmě dalo by se citovat za prvé se souhlasem Svěráka, což by v tomto případě určitě nedal, to je jasné. Nebo by se to dalo obejít nějakou karikaturou, trošku pozměnit ten výraz. Ale tím nechci nikoho navádět k nějakým autorskoprávním fíglům. Ale dalo by se to asi udělat jinak,“ popsal pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Den před volbami pak Mikuláš Ferjenčík na svém facebookovém profilu zveřejnil zamyšlení nad svou rolí v České pirátské straně.

„Když jsme ve volbách v roce 2021 společně porazili Andreje Babiše a odstavili oligarchy od moci, bylo to skvělé. Naše země dostala možnost trochu se nadechnout a vrátit se k prozápadnímu směřování. Pro mě osobně, jako pirátského politika zodpovědného za naši kampaň, se ovšem jednalo o velkou prohru, za kterou Piráti draze zaplatili a se kterou nebylo – pro mě ani pro nikoho, komu na Pirátech záleží – jednoduché se vyrovnat,“ vzpomněl Ferjenčík pirátský debakl z posledních voleb do Poslanecké sněmovny.

A vysvětlil, proč se v poslední době stylizoval do role Ježíše Krista, podle křesťanské věrouky vykupitele a mesiáše. „Pro mnohé jsem se stal symbolem neúspěchu. Byl jsem obrazně přibitý na kříž. Stal jsem se ve straně, kterou jsem pomáhal zakládat a dlouhá léta ji budoval, personou non grata,“ popsal Ferjenčík vlastní rozpoložení.

A vzpomenul, jak v předchozím volebním období tvrdě pracoval. Zmínil i domácí vaření piva. „Moje výsledky ze sněmovny byly minulost. Sice jsem pomohl prosadit a vyjednat podporu pro zvýšení slevy na poplatníka, spravedlivější výplaty důchodů, zvýšení rodičovské, či svobodu pro domácí vaření piva, ale to bylo přes noc zapomenuto. Tak to holt v politice chodí. Nicméně, protože jsem chtěl na svou práci navázat, nastoupil jsem jako odborný asistent k Jakubovi Michálkovi a tři roky jsem tvrdě pracoval na tom, aby se Piráti ve vládě neztratili,“ napsal Ferjenčík.

A proč chce do Evropského parlamentu? Na kandidátní listinu ho Piráti umístili až na nevolitelné dvanácté místo. „Dnes stojíme před výzvami, které ovlivní nejen životy naše, ale i životy našich dětí. Stojíme před rozhodnutími, které je třeba diskutovat racionálně, a zároveň neustupovat z liberálních pozic. Jsem člověk, který věří v praktická řešení. Nikdy jsem nesliboval nesplnitelné a vždy jsem hledal realistický konsenzus. Sami určitě znáte tisíc a jednu pohádku. Ty ale nepatří do politiky. Ty patří do filmů a do knížek, nebo v nadsázce do volební kampaně,“ vyjmenoval Ferjenčík.

„Vote Jesus,“ vyzval své sledující na Facebooku v závěru svého zamyšlení. Zda mu to vynese místo v europarlamentu – to se dozvíme v neděli po 23. hodině.