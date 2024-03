Rodina Navalného u rakve. Manželka sledovala pohřeb ze zahraničí

reklama

Před vlastním uložením rakve do hrobu se konala krátká pietní akce v chrámu Ikony Matky Boží. Tisíce lidí se tam shromáždily před chrámem, samotná pieta byla následně velmi krátká. Jak uvedli Navalného spolupracovníci, ruské úřady vyvíjely tlak na duchovní, aby poslední rozloučení proběhlo co nejrychleji.

Julija Navalnaja se rozloučila s manželem na sociálních sítích, neboť spolu s dcerou a synem zůstává z bezpečnostních důvodů v zahraničí. „Nevím, jak bez tebe žít, ale pokusím se, abys na mě byl tam nahoře hrdý,“ napsala mimo jiné Julija Navalnaja, která k textu přidala video se snímky z jejich společného života. Dodala také, že si je jistá, že se jednoho dne setkají.

Její muž a otec dětí byl pochován za přítomnosti rodiny či diplomatů v hrobě u vchodu do Borisovského hřbitova. Rakev byla do země spuštěna za zvuků skladby My Way od amerického zpěváka Franka Sinatry.

Alexej Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice. Zemřel náhle v polovině února v trestanecké kolonii za polárním kruhem, kde si odpykával mnohaletý trest. Ruská opozice i řada západních představitelů klade vinu za Navalného úmrtí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Kreml vinu popírá.

