Romové vnímají ANO pozitivně. Kandidát vysvětlil proč

Významná osobnost romské komunity David Beňák, kandidující do Evropského parlamentu za hnutí ANO, chce v Bruselu efektivně bojovat proti diskriminaci. Ta se podle něj v Česku týká nejen Romů. Řešením by podle něj mohly být vysoké pokuty. Zmínil, že Romové mají problém s pětikoalicí, a že souznějí s hnutím ANO, za jehož vlády podle nich „bylo líp“.

Podle Davida Beňáka se nedaří v Česku začleňovat, integrovat menšiny mezi většinovou společnost: „Úplně všechno se nedaří, něco je určitě lepší, ale těch věcí je poměrně málo. Máme ještě hodně daleko do toho, abychom to posunuli do pozitivní oblasti,“ řekl úvodem odborník na začleňování a integraci menšin v rozhovoru pro XTV.

Strašně moc si podle svých slov plnou integraci romské komunity do většinové společnosti přeje. „Dělám pro to za sebe maximum. Když jsem v této oblasti začínal, a to mi bylo nějakých dvacet let, tak jsem si říkal, že to vše dělám z důvodu, abych jednou mohl říct: Nebudu potřeba,“ doplnil Beňák, bývalý ředitel odboru sociální integrace na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Přiblížil, co je jeho práce v rámci takového začleňování: „Za prvé vysvětlujeme, proč určitá opatření na státní úrovni nefungují, anebo máme to štěstí a pomáháme nastavit systém tak, aby fungoval. Pravdou však je, že život je tak pestrobarevný, že se ta cesta vždy nějak zkomplikuje. Nejvíc trablů máme v oblasti trhu s bydlením a ve vzdělávání,“ poznamenal.

„Je to asi proto, že tu je pořád historická animozita mezi Romy a Neromy. Pořád to funguje a nevíme, proč se to děje, snažíme se dělat kampaně a akce, kdy ukazujeme, že i Romové mají vysoké školy, pracují, platí daně a fungují ve společnosti úplně běžně jako já,“ pokračoval David Beňák.

Na kandidátce hnutí ANO zaujímá 17. místo, popsal, co od kandidatury do europarlamentu očekává: „Očekávám, že mi to umožní otevřít některá témata a diskutovat, měnit legislativu. Protože tu máme stále vysokou míru diskriminace a ta se týká nejen Romů. Třeba když jste ve věku 50+ nenajdete si snadno práci, dále jsou to matky samoživitelky, zdravotně znevýhodnění, legálně tu žijící cizinci,“ dal za příklad.

Řešením diskriminace by podle něj mohly být vysoké pokuty. „Je potřeba vytvořit tlak, když Česká republika nemá sama motivaci to řešit. Pomoct by mohlo například to, že některá pochybení budou řešena vysokými pokutami, když bude například někdo neoprávněně vyhozen z práce,“ pokračoval Beňák.

Prozradil, čím přesvědčil Andreje Babiše a vedení ANO, aby ho dali na kandidátku. „Snažím se oslovit romskou komunitu a další voliče, aby dali hnutí ANO hlas. Dělám velmi intenzivní kampaň, vysvětlují lidem, proč má smysl volit ANO a mě,“ řekl Beňák.

V romské komunitě dostává na svou kandidaturu většinou pozitivní ohlasy. „Je to proto, že Romové vnímají ANO pozitivně. Říkají, že s Babišem bylo líp, že s ANO se můžou ztotožnit, protože mají problém s vládní pětikoalici,“ přiblížil.

Ze 17. místa na kandidátce spoléhá zejména na hlasy z romské komunity. „Romové mi hlasy slibují, uvidíme, jaké budou výsledky 9. června,“ řekl David Beňák.

