Romové z „čunkodomů“. Jeden soud je poslal na ulici, druhý odškodnil. Jiří Čunek jde do otáček: Ničili majetek, neplatili, žili bez pravidel...

Čtvrteční pokus opozice vyslovit nedůvěru vládě vnímá jako předvolební boj: „Jsem přesvědčen, že to bohužel patří do velké politiky a jde o součást předvolebního boje. Všichni by se rádi tvářili, že jde o nějakou věcnou debatu, ale lidé to už celkem prokoukli a znají. Je to opoziční rétorika a koalice toho samozřejmě mohla využít a využila, aby zdůraznila úspěchy své vlády. Situace je čistě předvolebně laděná i proto, že všichni vidí, že vyslovení nedůvěry mělo čistě deklaratorní charakter, ale nic nezměnilo,“ tvrdí Jiří Čunek. Posteskl si rovněž, že touto praxí se baví opozice i koalice, ale nepracuje se na věcech, které mohou Českou republiku posunovat dopředu. Nepopírá přitom, že součástí onoho předvolebního boje jsou i lidovci, ke kterým sám patří. „Nejsem ve vedení lidovců, takže se k těm věcem mohu těžko vyjadřovat, ale lidovci vedou stejný předvolební boj, jako všichni ostatní,“ podotkl.

Mladá generace nevyžaduje od politiků zkušenost

Jako senátor se ke snaze svých kolegů, kteří chtějí zbavit prezidenta Miloše Zemana funkce pro neschopnost ji vykonávat, nepřidává. „Byť mohu a kritizuji Miloše Zemana za mnoho věcí, přeci jenom to beru jako velmi politickou záležitost, protože je evidentní, že Miloši Zemanovi hlava slouží. To, že velmi mnoho politiků velmi často nemluví pravdu, neznamená, že jsou nesvéprávní. Jsou prostě lháři, ale za to můžete člověka leda odsoudit politicky a nevolit ho,“ vysvětlil, co vidí jako důvody tohoto jednání.

Ministr nemusí být odborník, ale hlavně politik a dobrý manažer

Znovuzvolení Adama Vojtěcha ministrem zdravotnictví ho prý sice překvapilo, ale pokládá ho za dobré řešení a zdůraznil nutnost času pro základní orientaci ve funkci. Redakci prozradil, že s ním vycházel celkem dobře, protože Adam Vojtěch se snažil dělat svoji práci poctivě. „Pochopitelně je velký hendikep, když se ministrem stane člověk tak mladý. Ministr nemá přinést velkou odbornost na ministerstvo zdravotnictví. Dnes je lepší, aby člověk nebyl epidemiolog, chirurg, právník nebo ekonom. Ministr je politický post, má tam být politik a má být dobrým manažerem. Na všechny věci, které dělá, má své lidi a musí je rozumně vést správným směrem, a to se netýká jen zdravotnictví,“ domnívá se bývalý zlínský hejtman.

„Ale pozor, díváme se stále na ministra, který sice řídí resort, ale ve vládě hlasuje také o tom, jestli se budou doly otevírat, nebo zavírat, jestli se jaderná elektrárna stavět bude, či nebude, o důchodech… prostě musí zvládnout široké portfolio a na člena vlády žádná vysoká škola neexistuje. Opírat se má o životní zkušenosti, aby se správně rozhodoval.“ To byl podle Čunka jediný hendikep mladých ministrů. Navíc přidal, že jestliže prezident a senátoři mohou být ve funkci až od čtyřiceti let, pak poslanci by měli být ve Sněmovně až od třiceti let. A ministři nejméně od 35ti let. „Ke všem těmto postům potřebujete nejvíce ze všeho životní zkušenost,“ podotkl.

Vítězství rozumu nad hnilobou hodnot

Nedávno Jiří Čunek označil rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, že součástí olympiády nesmějí být politická a náboženská gesta podobná poklekávání, za velké vítězství rozumu nad hnilobou hodnot lidí ovládajících média. Podle Čunka je zřejmé, že v médiích dostávají daleko více prostoru menšinové názory všeho druhu, a to „v pseudo-falešném pocitu, tedy pseudo pocitu“, že slabí musejí dostávat větší prostor. „Ale u nás to dopadlo tak, že ti v uvozovkách slabí přebijí názory většiny, protože mají v médiích hodně prostoru. Stalo se, že se z těchto projevů staly projevy, které by měly být in neboli cool, a že tak je to v pořádku. Jenom tito lidé, kteří se tak chovají, mají být upřednostňováni a tak dále,“ pokračoval s tím, že se jedná o hroznou chybu a nevěrohodné zpravodajství.

Dle jeho názoru mají veřejnoprávní média odrážet skutečnost ve společnosti, tedy pravdivě sdělovat, co se ve společnosti doopravdy děje. „Má tam být naprosto objektivní zpravodajství, nikoliv zpravodajství z jakýchsi pochodů menšin, které jsou zastoupeny v několika procentech, ale zabírají hlavní vysílací časy. Všechno je podvod: jací jsme, jací chceme se představovat světu… ukázalo se a sportovci se vyjádřili, že se cítí jako my za socialismu, když nás nutili chodit do prvomájového průvodu. A pak říkali: Vidíte, lidé tady chodí a radostně manifestují. Totéž se nyní dělo sportovcům. Takže já jsem za rozhodnutí mezinárodního olympijského výboru rád a vidím ho jako první vlaštovku k nápravě institucí ve světě,“ řekl Jiří Čunek, podle něhož do sportu žádná náboženská gesta ani politika nepatří. Pochopil by prý, pokud by se chtěl někdo pomodlit před zápasem nebo když sportovec udělá individuální gesto, pak se jedná o jeho věc a je to v pořádku. Ale když masově nutí celé týmy, aby poklekáním vyjadřovaly podporu tendencím ve společnosti, jak tomu bylo nyní s Black lives mater, je to špatné.

Čunek: Až budou označovat býka za krávu a hřebce za klisnu

Senátor se domnívá, že přicházíme o tradiční a přirozený způsob života, který je důležitý. „Člověk je součástí přírody a od zvířat se liší pouze tím, že má duši. Zatím se nikdo nerozhodl prohlásit hřebce za klisnu a býka za krávu, ale určitě to přijde. Když se tak chováme v případě člověka, je to nepřirozené, proti přírodě, neživotné, a tím pádem to nemůže být trvalé. Stále přidáváme různá pohlaví a tváříme se, že je úplně jedno, zda je někdo žena, nebo muž, nebo kdo vychovává děti, protože máme i lékařské možnosti… To všechno se nám krutě nevyplatí, protože už podle současných studií nás to extrémně poškozuje,“ sdělil.

Lidovecký senátor se pro ParlamentníListy.cz rovněž vyjádřil k nedávnému rozhodnutí soudu, který přiřkl romským rodinám odškodné za to, že je Jiří Čunek v době, kdy byl vsetínským starostou, nechal vystěhovat a nabídl jim bydlení v plechových, obytných kontejnerech. „Vnímám to jako ohromný precedens ve spravedlnosti a absolutní ztrátu soudnosti. Rozhodnutí nemá nic společného s žádným předpisem, protože se opírá o právní předpis, že nikdo nesmí být proti své vůli vystěhován a nesmí být srážena jeho důstojnost. Posouzení, jestli tomu tak je, není nikde přesně napsáno. Problém však je, že město Vsetín mělo jednoznačně v ruce doklady, že může tyto lidi vystěhovat bez náhrady na ulici a dále se o ně nestarat. Město Vsetín jim ale nabídlo ještě jednu šanci v životě, aby na ulici s dětmi neskončili podle rozhodnutí soudu,“ připomněl Čunek skutečnost, že vystěhování povolil soud na základě dlužného nájemného, havarijního stavu domu i nedodržování pravidel.

Odškodné vystěhovaným Romům je nespravedlnost

„A nyní jiný soud rozhodne, že se město provinilo tím, že jim pomohlo a ještě jim zaplatí tři sta tisíc. Komické je, že Romové, kteří si stěžovali, chtěli původně pět a půl milionu a dostanou tři sta tisíc. Ale advokátka, která je zastupuje, dostane dva miliony šest set tisíc korun. Jsem přesvědčen, že jde o obchod s lidmi, jejich city. Hrozné je, že součástí této postižené a pokřivené morálky ve společnosti je soud, který potrestá město za pomoc těm, kteří ničili majetek, zcela prokazatelně neplatili nájemné, dluží městu ohromné peníze, a jiným sužovali život ve městě,“ vyjmenoval tehdejší starosta. To potvrzuje fakt, že část vysouzeného odškodného si město nechá na úhradu právě dlužných nájmů.

Rozhodnutí soudu tedy vidí jako naprosto nespravedlivé. „Soudce krajského soudu, který případ v prvním stupni řešil, celkem třikrát rozhodl, že město Vsetín se neprovinilo. Na základě zásahu Vrchního soudu v Olomouci byl soudce vyměněn a nyní došlo k rozhodnutí, že musíme zaplatit. A to je hrozná věc, vstoupila do toho politická hra donutit soud, aby se choval mainstreamově a nikoliv podle práva a spravedlnosti,“ dodal Čunek.

