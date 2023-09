Rošáda na Ukrajině? Divné kšefty, korupce, pod ministrem obrany se třese židle

reklama

amerického Institutu pro studium války s pomocí západních zbraní dosáhli toho, že se ruské dělostřelectvo v některých zónách bojů muselo stáhnout dál od fronty, jinak mohlo dojít k jeho zničení.

Pod ministrem obrany Ukrajiny Oleksijem Reznikovem se přesto otřásá židle. Kvůli korupčnímu skandálu s nákupem zimních bund pro vojáky v Turecku. Podle serveru Kyiv Post Reznikov zmizí z ministerstva obrany a bude přesunut na velvyslanectví Ukrajiny do Velké Británie.

„Podle zdrojů Kyiv Post z Kanceláře prezidenta je Rustem Umerov – v současnosti šéf Fondu státního majetku – kandidátem na nahrazení Reznikova ve funkci ministra obrany, ale žádné rozhodnutí zatím ‚definitivně nepadlo‘,“ napsal server.

Kyiv Post kontaktoval Umerovovu tiskovou službu s žádostí o komentář, ale v době psaní článku nedostal odpověď.

Reznikovův tiskový tajemník uvedl, že konečné rozhodnutí je na prezidentovi. Ministerstvo zahraničí zatím nekomentovalo Reznikovovo jmenování velvyslancem v Británii.

V pondělí 28. srpna sám Reznikov naznačil změnu v pozici, když na tiskové konferenci řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má několik projektů, do kterých by chtěl Reznikova zapojit.

Server Kyiv Post připomněl, že nejnovější skandál odhalil ukrajinský novinář Jurij Nikolov, který s odvoláním na zdroje ze Státní celní služby Ukrajiny oznámil, že ministerstvo obrany získalo 233 000 zimních bund za 20 milionů dolarů od turecké firmy. Celní dokumentace týkající se jedné zásilky odhalila překvapivé zvýšení nákladů na dávku 4900 bund na cestě z Turecka na Ukrajinu. Cena se ztrojnásobila a vyletěla ze 142 000 USD na 421 000 USD (nárůst za jednotku z 29 USD na 86 USD). Také se ukázalo, že bundy, přestože byly prodávány jako zimní oblečení, se ukázaly být příliš slabé.

Zdá se, že teď to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj myslí s vyhazovem Reznikova opravdu vážně, ale skutečností je, že to není poprvé, co mohl Reznikov, jenž je ministrem obrany Ukrajiny od prosince 2021, přijít o místo. V únoru 2023 agentura Reuters uvedla, že Reznikovovi hrozí odchod z ministerstva. Tehdy to bylo také kvůli možné korupci, ale spojené se zásobováním vojáků.

Davyd Arachamija, šéf poslanců vládní strany Sluha lidu a blízký spojenec prezidenta Volodymyra Zelenského, veřejně řekl, že se ministrem obrany stane dosavadní šéf ukrajinské tajné služby Kyrylo Budanov a Reznikov přejde na ministerstvo pro strategický průmysl.

„Válka diktuje změny v personální politice,“ uvedl tehdy Arachamija na telegramu.

Jako válečný ministr obrany pěstoval Reznikov vztahy s ministry obrany západních zemí a podle agentury Reuters významně přispěl k tomu, že Ukrajina nakonec od Západu dostala tolik vojenské i finanční pomoci. Oboje ostatně dostává dodnes. A tehdy Reznikov skandál ustál a ministrem obrany zůstal.

