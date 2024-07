Rovnováha v zeměpise i genderu. Takto se prý rýsuje druhá komise Leyenové

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová požádala vlády členských států EU o zaslání jmen kandidátů pro příští tým komisařů. Každá země bude mít jednoho komisaře, přičemž von der Leyenová žádá o nominaci jednoho muže a jedné ženy z každé země, pokud stávající komisař nezůstane na svém místě. Toto opatření má podpořit genderovou vyváženost v nové komisi, informuje zpravodajský server POLITICO.

Von der Leyenová usiluje o genderově vyváženou komisi, což znamená, že země, které nominují ženy, mají výhodu. Kromě genderové rovnováhy musí von der Leyenová také zajistit politickou a geografickou vyváženost. Kandidáti by měli být zkušení a schopní, ideálně s předchozími zkušenostmi s výkonnou prací.

Ještě stále je nejasné, o jaká portfolia budou jednotlivé země usilovat. Klíčová portfolia zahrnují ekonomiku, rozšíření EU, zemědělství a případně obranu.

Kandidáti musejí být navrženi do konce srpna, následovat budou pohovory a sestavení týmu. Evropský parlament pak prověří nové komisaře na přelomu září a října. Evropská komise by měla být ustavena do 1. listopadu.

Několik zemí plánuje poslat zpět své současné komisaře kvůli jejich zkušenostem a vztahům s von der Leyenovou. Mezi těmito komisaři jsou Maroš Šefčovič ze Slovenska, Valdis Dombrovskis z Lotyšska, Dubravka Šuica z Chorvatska, a Wopke Hoekstra z Nizozemska. Některé země jako Francie a Řecko ještě nerozhodly o svých stávajících komisařích Thierryovi Bretonovi a Margaritisovi Schinasovi.

Nové nominace zahrnují Teresu Riberovou ze Španělska, Jessiku Roswallovou ze Švédska, Hennu Virkkunenovou za Finsko, Tomaža Veselz za Slovinsko, Michaela McGratha z Irska a Jozefa Síkelu z České republiky.

Síkelu si měla během jeho předsednictví v Radě Evropské unie oblíbit i Ursula von der Leyenová. To by mohlo být jeho výhodou. Vláda doufá, že by Síkela mohl získat „silné ekonomické portfolio“.

Na jmenování Josefa Síkely (STAN), ministra průmyslu a obchodu České republiky, se jednomyslně shodla vláda. „Prokazuje kompetenci, má rozsáhlé zkušenosti z mezinárodního prostředí a během předsednictví prokázal i na evropské úrovni, že umí řešit problémy. Je to relevantní kandidát s úspěšnou praxí ze soukromé sféry i politiky. Věřím, že bude silným členem Evropské komise,“ oznámil 24. července na sociální síti X premiér Petr Fiala

„V posledních letech jsme si v Evropě vybudovali pozici důvěryhodného, konstruktivního partnera, kterou je nyní čas přetavit v zisk odpovídajícího portfolia v budoucím složení Evropské komise ve prospěch České republiky,“ napsal Síkela na X.

Zatím nikdo však nenavrhl dva kandidáty, jak bylo požadováno a ještě stále je nejasné, o konkrétně jaká portfolia budou jednotlivé země usilovat.

O získání ekonomického portfolia však usiluje také Francie. To by jí umožnilo řídit průmyslovou agendu EU a konkurovat USA a Číně v oblastech obchodu a hospodářské soutěže. Neméně se o tuto snaží i Itálie.