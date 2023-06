Rozhodují v politice schopnosti? Částečně. Nejdůležitější je loajalita k vedení strany

reklama

Velký překvapením pro veřejnost, a to zvláště z Moravskoslezského kraje, byla náhlá rezignace a tedy odchod moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka z postu, který zastával sedm let. Jak je všeobecně známo, vedení hnutí ANO na něj začalo tlačit po lednové prezidentské volbě, kdy se Vondrák i s ostravským primátorem Tomášem Macurou veřejně vyjádřili, že v boji o Hrad nepodpoří svého stranického šéfa Andreje Babiše, ale Petra Pavla. Zatímco primátor Macura byl velmi rychle vyloučen z klubu ostravských zastupitelů z hnutí ANO a v dubnu odešel i z vedení Ostravy, Vondrák měl ještě donedávna většinovou podporu členů ze svého krajského klubu. To se ale před několika dny rychle změnilo, a když se pak mělo veřejně hlasovat o hejtmanově setrvání, Vondrák raději sám rezignoval.

„Asi před dvěma týdny v tajném hlasování na klubu nebyla většina členů pro moje odvolání. Jenže na tlak shora byli dva jeho členové, mí příznivci, z klubu vyloučeni a rozhodlo se o veřejném hlasování, což by znamenalo můj konec na postu hejtmana, proto jsem raději rezignoval sám. Myslím si, že na tom měl nejvyšší podíl jeden z členů klubu, který se chtěl zalíbit v Praze, nebyl to však nikdo z mých náměstků. Pravdou ale je, že bylo vidět, že některým lidem z vedení kraje to jistě vyhovovalo,“ řekl dnes už bývalý hejtman Vondrák, který je stále členem krajského zastupitelstva.

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12674 lidí

„Pokud bych měl pana profesora Vondráka hodnotit jako hejtmana z pohledu bývalého krajského ředitele hasičů v MSK, tak nemám jedinou připomínku, spolupráce byla výborná. Politické hodnocení už bude ale trochu jiné. Pan Vondrák se sice občas snažil vůči vedení hnutí ANO vymezovat, ale až do prezidentských voleb byl jeho místopředsedou. Ve sněmovních volbách byl jedničkou na krajské kandidátce, před obecními a senátními volbami stál na podiu vedle Andreje Babiše a aktivně podporoval kandidáty hnutí ANO. Krajské volby vyhrálo hnutí ANO, takže je vcelku logické, že chce mít v čele kraje svého člověka. Na tom nic nezmění skutečnost, že směřování kraje pod vedením Ivo Vondráka bylo velmi dobré,“ konstatoval například Zdeněk Nytra, nynější senátor za ODS a bývalý oblíbený velitel Hasičského záchranného sboru v Moravskoslezském kraji.

Psali jsme: Že se Pavel nepřišel podívat sem. Horníci poté, co prezident vyfáral Ivo Vondrák opustil hnutí ANO, ve funkci hejtmana chce zůstat Avatar ANO, rozpovídal se Vondrák. Schillerová s Havlíčkem jsou prý jen prodloužené myšlenky Babiše To jste si všiml až teď? Kalousek k vývoji v ANO

Politici se rezignaci Vondráka nediví

Pocity běžných obyvatel Ostravského kraje ohledně pádu hejtmana Vondráka jsou zřejmě poněkud jiné než ze strany aktivních politiků. Snad nejlépe vyjádřil názor části veřejnosti na Ostravsku 52letý technik Jarek, kterého redaktoři ParlamentníchListů.cz oslovili před nákupním centrem Forum Nová Karolina:

„Je ho určitě škoda. Myslím si, že se hodně snažil pro kraj něco udělat. A měl odvahu i kritizovat svoje šéfy ve vládě, když něco zvrtali. Třeba za covidu, jak se mezi havíři z dolu ČSM šířila nákaza a nikdo s tím nic nedělal. Taky neměl žádné průšvihy jako kdysi hejtmani z ČSSD, které prý vyšetřovali policajti kvůli nějakým machinacím. Mě ten jeho konec překvapil, spíše jsem si myslel, že ho odvolají hned jako Macuru, a když to nepřišlo, myslel jsem si, že vydrží do dalších krajských voleb. S politikou bych nikdy nechtěl nic mít, a když mě kámoš z dílny před lety lanařil, poslal jsem ho do háje. V politice jsou jen samé podrazy, ve všech stranách mají plnou hubu demokracie, ale jak řekneš něco proti vedení, jdeš do kelu.“

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 35% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 53% hlasovalo: 26510 lidí

„S napětím jsme sledovali situaci v klubu ANO. Jejich návrh na nové personální obsazení funkce hejtmana pro nás znamená, že budeme pokračovat v realizaci strategických projektů, jako jsou třeba EDEN nebo Černá kostka. A to je pro nás klíčové. Proto jsme rozhodnutí klubu ANO respektovali,“ sdělil první náměstek hejtmana Jakub Unucka z ODS.

Celou poněkud kontroverzní záležitost se snaží rychle překlenout i samotné vedení hnutí ANO v Moravskoslezském kraji včetně jeho krajských náměstků. Zvláště když v příštím roce nás čekají krajské volby.

„Pan profesor Vondrák rezignoval sám, došlo k obměně ve vedení kraje jen na dvou postech, a tak pokračujeme dál ve směru, který dříve udal pan Vondrák, tedy ve všech jeho rozpracovaných projektech. Já si pana Vondráka vážím a věřím tomu, že bude v zastupitelstvu dál pracovat k rozvoji našeho kraje,“ informoval náměstek pro finance a investice v MSK Jaroslav Kania z hnutí ANO.

Vondrákova odchodu ale nelitují všichni

V politice se jistě nejde zavděčit všem, a tak i některé osobnosti z Moravskoslezského kraje, které se angažují či se angažovaly v politice, jeho odchodu zrovna nelitují.

„Hejtman Vondrák naplno pocítil, jak vysoká je daň za rychlou cestu na politický vrchol v barvách hnutí ANO, kde je podmínkou bezmezná loajalita k ‚vůdci‘, a odvaha nesouhlasit se tvrdě trestá. Vyměnit hejtmana rok před volbami je pro kraj i pro stávající koalici destabilizační krok, ale jak vidno, v politice je všechno možné,“ komentovala politický krok hnutí ANO Zuzana Klusová, vedoucí mediálního odboru Pirátů v MSK a zastupitelka Moravskoslezského kraje.

Ještě tvrději ohodnotila činnost bývalého hejtmana Liana Janáčková, dřívější senátorka a řízná starostka ostravského obvodu Mariánské Hory, která byla známa svým vyhraněným přístupem k nepřizpůsobivým obyvatelům Ostravy a ve svém obvodě fungovala na postu starostky více volebních období.

„Bývalý hejtman Ivo Vondrák ve mně nikdy nevzbuzoval důvěru. A poté, co se za ANO dostal i do Poslanecké sněmovny, tak už vůbec ne. Skloubit funkce hejtmana a poslance, na to už musí být člověk hodně pracovitý a umět si zorganizovat čas nebo pak být hodně arogantní. Slyšela jsem od jednoho z náměstků, že jim vyhovuje, když je hejtman většinou v Praze, protože mají tzv. volné ruce. V letech 2004–2010 jsem sice rovněž zastávala funkci starostky i senátorky, ale časově se to srovnávat nedá. Přece jen, řídit menší městský obvod a řídit kraj, to je něco úplně jiného. Stejně tak práce v Poslanecké sněmovně a v Senátu se, co se týká času, nedá porovnávat. Ve Sněmovně se daleko více ‚diskutuje‘.

No, a k osobě pana Vondráka bych ještě dodala: Díky panu Babišovi a hnutí ANO se dvakrát dostal na místo hejtmana i poslance, a pak jim všem podrazil nohy. Jako politik mohu změnit názor, ale pak musím nést důsledky. Podat rezignaci těsně před tím, než mám být odvolán, je také fraška. A paradoxně, ani u vládní koalice si svým chováním a jednáním sympatie nezíská. Zajímá mě však jedna otázka. Věděl, nebo nevěděl hejtman, že letiště Mošnov (resp. Logistické centrum) má být součástí pobytu a výcviku USA armády, jak to v obranné smlouvě údajně měla podepsat ministryně Černochová?“ hodnotila činnost hejtmana bývalá starostka jednoho z ostravských obvodů.

Celou politickou kauzu pak uzavřel nynější Vondrákův nástupce na postu hejtmana MSK Jan Krkoška: „Podpora jednoho z kandidátů na prezidenta republiky nebyla jediným důvodem odchodu pana Vondráka z hnutí ANO a následně z postu hejtmana. To musím uvést na pravou míru. Ano, jeho vyjádření v době prezidentské kampaně vše nastartovalo, ale mnohem důležitější bylo, co se začalo dít potom. Pan Vondrák se začal názorově politicky vymezovat vůči hnutí, sílila jeho otevřená kritika, která pak skončila jeho odchodem z hnutí ANO.“

Psali jsme: Pieta? Ne. Romové se neudrželi: Ukrajinci, táhněte na Ukrajinu! A Rakušan? Velký pozor! Toto sledujte... „Úplně jinak.“ Nový průšvih s plynem, Německo, ruský plyn. A zima Babiš se rozjel: Já být premiér... Rakušan Afrika? Bartoš Japonsko? Sedět na zadku. 100 lidí u vlády pryč... „A Fialovi to doma prochází. Bez protestu.“ Václav Klaus je v šoku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.