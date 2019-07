Rozkradené miliardy. Mediální doping Milionu chvilek. Ministr Vojtěch to rozjel u Xavera

V úvodu věnoval pár slov situaci ve vládě a tahanicím ANO, ČSSD a prezidenta Miloše Zemana o ministra kultury. „Pravdou je, že ta situace je složitá. Uvidíme. Já bych si přál, aby vláda zůstala, protože si myslím, že i lidé chtějí stabilitu. Máme po evropských volbách, bude se vyjednávat portfolio Evropské komise, takže si myslím, že by bylo dobře, aby vláda zůstala, protože přestože máme různé názory třeba na některé věci, tak funguje dobře,“ začal Vojtěch.

Prý není pravda, že by se premiér Andrej Babiš (ANO) bál prezidenta Zemana. Ve stávající politické krizi se šéf hnutí ANO snaží vyjednávat a nemá to lehké. Tak to alespoň vidí jeho ministr zdravotnictví. Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 4% Nešíří 96% hlasovalo: 5933 lidí

Stranou Vojtěchovy pozornosti nezůstaly ani demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Prý se na nich řeší některé mediální kauzy, které se neopírají o fakta.

„Není to nic příjemného, z čeho by člověk měl radost. Mě mrzí, že některé trošku mediální kauzy, které možná ani nejsou opřené o fakta, někdy zastiňují práci vlády i práci resortu zdravotnictví, protože myslím, že jsme udělali hodně práce a ještě toho máme spoustu před sebou. A pak se vlastně na základě třeba předběžných zpráv, které někde uniknou a nejsou to fakta žádná, tak se vlastně dělají demonstrace. Ale samozřejmě to není nic, co by člověka těšilo,“ pravil Vojtěch.

Demonstranti podle něj nejsou v některých věcech spravedliví. „Ale žijeme v době médií, která prostě nastavují nějaké kauzy,“ doplnil ještě.

Moderátor Luboš Xaver Veselý poté přehodil výhybku ke zdravotnictví a Vojtěch se začal chválit. Já jsem začal to zdravotnictví čistit. Když si vzpomínám v minulosti, co se dělo, různé předražené přístroje a podobně, tak si myslím, že za mého působení, alespoň pokud vím, nenastalo, že by byla nějak kauza a něco se v nějaké nemocnici ukradlo. Všechno to vychází z nějaké minulosti a dnes to napravujeme,“ prohlásil Vojtěch.

Navíc už funguje systém e-receptu, což si prý resort také může přičíst k dobru. Tím se prý e-recept liší od projektu IZIP, od projektu elektronické zdravotní knížky, který byl spuštěn v roce 2001, ale v roce 2012 ho tehdejší ministr zdravotnictví za TOP 09 Leoš Heger zastavil jako drahý a nefunkční. Vojtěch si není jist, zda čeští daňoví poplatníci dostanou něco zpět z peněz, které byly do projektu vloženy. „Myslím, že to byly nějaké dvě miliardy,“ prozradil Vojtěch.

Zodpovědné osoby však jednoho dne budou muset čelit spravedlnosti před soudem. Vojtěch tomu věří, neboť ví, že je řešení této kauzy v běhu.

Než se rozloučil s diváky, prozradil, kolik peněz berou dnes lékaři v nemocnicích. „Liší se to, ale průměrně za celou republiku je to asi 84 tisíc, se všemi službami a příplatky,“ oznámil host.

