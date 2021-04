Rozlučka Babiše s Blatným. Vysvětloval, jak se o zdravotnictví celou dobu staral on

Premiér Andrej Babiš (ANO) odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného kvůli špatné komunikaci a PR. V názorech na řízení jsme se rozcházeli, dodal, když uváděl do úřadu Petra Arenbergera. Ocenil Blatného pracovitost.

„Podal jsem návrh na odvolání pana Blatného z postu ministra zdravotnictví. Ten důvod není ten, že bych byl nespokojen s jeho prací. On byl skutečně velice pracovitý ministr a my jsme i velmi dobře komunikovali, problém byl v tom, že zkrátka se rozcházíme v názoru, jak by resort zdravotnictví měl fungovat. A my jsme hned na počátku spolupráce o tom diskutovali. Zdůrazňoval jsem, že důležitý je také marketing a PR. Resort zdravotnictví je absolutně klíčový – bohužel v minulosti nebyl – ale od příchodu pandemie je ještě klíčovější než předtím,“ sdělil úvodem Babiš.

„Politická odpovědnost je vždycky na mně. Vždycky co nefunguje, tak je moje chyba. Na to jsem si zvykl, je to normální. A bohužel covid-19 se stal vlastně předmětem politického boje. Už od krajských voleb,“ zmínil dále Babiš.

„S panem Blatným jsme to říkali vícekrát, že jsme ve válce, že je to přírodní katastrofa a že ten úřad nemůže reagovat byrokaticky, že musí se přizpůsobit situaci, reagovat rychle, že musí podporovat nové léky, které jsou povoleny, ale nejsou samozřejmě úplně definitivně schváleny, ale používají se a zachraňují životy. Měli jsme různé názory na to, já znovu opakuji, že pan Blatný odvedl maximum možného, ale zkrátka jsme dospěli k názoru, že takhle nemůžeme společně fungovat, a proto jsem dal ten návrh,“ dodal Babiš.

„Chci jenom říct, že to není žádné politické rozhodnutí. Dlouhodobě jsem se staral o zdravotnictví a dělal jsem i tolik kritizovaný mikromanagement, protože to bylo potřeba. Dneska se dostáváme do klíčové fáze pandemie, kdy začínáme rozvolňovat,“ sdělil Babiš.

„Není to o Sputniku. Jsou tady nějaké teorie... Pan prezident o něm zase mluvil. Je schvalován na úrovni EMA a my samozřejmě budeme čekat na rozhodnutí EMA,“ podotkl Babiš.

