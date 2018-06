Rozzlobený Birke z ČSSD: Babiš odmítnutím Pocheho udělal podraz a porušil smlouvu

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutím europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) jako ministra zahraničí udělal podle předsedy hradecké krajské ČSSD a poslance Jana Birkeho podraz na sociální demokracii. Podle Birkeho Babiš porušil přichystanou koaliční smlouvu mezi ANO a ČSSD ještě dříve, než začala platit. Birke to dnes řekl ČTK.

Babiš dnes na facebooku uvedl, že Pocheho nemá smysl navrhovat na ministra zahraničí, protože ho odmítá prezident Miloš Zeman, ale také KSČM, která by měla tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD.

ČSSD by hnutí ANO podle Birkeho v otázce jmenování Pocheho ministrem neměla v žádném případě ustupovat. „Je to zásadní princip. Jednou (ANO) couvnem a budeme couvat pořád,“ řekl Birke. Babiš podle něj koaliční dohodu shodil z irelevantních důvodů týkajících se údajně odlišných postojů Pocheho k migraci. „Beru to od pana premiéra jako podraz,“ prohlásil Birke.

„My nekádrujeme ministry za ANO, a já vůbec nepředpokládám, že by mělo ANO kádrovat naše kandidáty na ministry,“ řekl Birke. Předseda ČSSD Jan Hamáček má podle Birkeho při jednáních mandát neustupovat ANO. „Nikdy nebyl poslanecký klub ČSSD jednotnější než teď. Stojíme za panem předsedou Hamáčkem. Od nás má (při dnešním odpoledním jednání s Babišem) jasný mandát, že bychom neměli ustupovat,“ uvedl Birke.

Deníku Právo Babiš dnes řekl, že Zemanovi Pocheho jmenovat šéfem diplomacie nenavrhne. Za důvody označil odlišné představy o řešení migrace. Prezident Zeman dříve uvedl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, což jsou dvě základní orientace zahraniční politiky.

