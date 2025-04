Rubio: Na Ukrajině to není naše válka. Jde nám o Čínu

Anketa Znepokojují vás kauzy kolem rychlosti jízdy europoslance Filipa Turka? Znepokojují 6% Neznepokojují 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3015 lidí veřejnoprávní stanice BBC.

„Před sebou teď vidím bytový dům, který se zdá být úplně srovnaný se zemí. Všechny okolní budovy mají vybitá okna a vybourané balkony. Bylo způsobeno mnoho škod. Myslím, že právě tady zemřelo 9 lidí. Velký počet příslušníků záchranných složek stále prohledává sutiny,“ popsal reportér situaci po útoku.

„Mluvil jsem s ženou, jejíž byt byl vážně poškozen. Dvakrát prchala ze svého rodného města na východě Ukrajiny, oblasti, kterou nyní okupuje Rusko. Zeptal jsem se jí, zda si myslí, že by se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl vzdát těchto území, aby dosáhl mírové dohody. Byla dost neoblomná a řekla ,ne, to je proti naší ústavě‘,“ popisoval dál situaci reportér.

Hromady trosek a kouř, to podle reportéra zbylo z domu, který zasáhla ruská raketa uprostřed noci. V noci, kdy lidé poklidně spali ve svých postelích. A někteří se už kvůli Rusům neprobudí.

Podle agentury Reuters nemají Rusové po tomto útoku na svědomí 9 mrtvých, ale 8. Více než 70 lidí bylo zraněno. Mezi zraněnými je i 6 dětí.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha na X řekl, že „brutální údery“ ukázaly, že překážkou míru je Rusko, nikoli Ukrajina. Rusko se k nočnímu útoku bezprostředně nevyjádřilo.

Rusko při nočním útoku odpálilo 145 bezpilotních letounů a 70 raket, včetně 11 balistických, uvedlo ukrajinské letectvo v Telegramu. Jednotky letectva sestřelily 112 cílů.

Noční útok je nejsmrtelnější útok na ukrajinskou metropoli od 8. července loňského roku, kdy bylo potvrzeno 34 mrtvých a 121 zraněných poté, co ruské údery zasáhly civilní infrastrukturu včetně dětské nemocnice Ochmatdyt.

Americký ministr zahraničí však tvrdí, že by se k sobě vyjednávací pozice Ruska a Ukrajiny měly přiblížit a tyto dvě strany by měly být schopné se domluvit na ukončení války. „Není to naše válka,“ zdůraznil Marco Rubio. To jediné, o co Spojeným státům jde, prý je, aby NATO jako celek bylo silné a aby se samotné Spojené státy mohly soustředit na Čínu.

„Chceme zabránit válce s Čínou tím, že budeme dostatečně silní, abychom ukázali, že nikdy nemohou vyhrát. Pracují na nejrychlejším hromadění vojenských sil v časech míru, nejrychlejším v historii. Mezitím Spojené státy zaostávají z mnoha různých důvodů,“ upozornil Rubio.

Rubio: We want to prevent a war with China by being strong enough to show they could never win. They’re doing the fastest peacetime military buildup in history. Meanwhile the United States has lagged behind for a variety of different reasons.



