Ruská invaze probudila spící křivdu: Zaplaťte reparace, křičí Polsko na Němce

Za škody způsobené nacistickou okupací během druhé světové války Polsko oficiálně žádá po Německu zaplacení reparací. Během výročí 83 let od vypuknutí druhé světové války napadením Polska to oznámil předseda vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosław Kaczyński. Při požadování reparací za škody v částce přesahující 6 bilionů zlotých (zhruba 32 bilionů korun) prý Varšava nehodlá dělat žádné ústupky.

Válka rozpoutaná útokem nacistického Německa, k němuž se následně připojil i Slovenský stát a Sovětský svaz, zdecimovala Polsko podle autorů představené zprávy o ztrátách, které Polsko utrpělo v důsledku německé agrese, škodami vyčíslených na 6 bilionů a 200 miliard zlotých – tedy zhruba 32 bilionů korun.



Tento nový odhad, představený na Královském zámku ve Varšavě, překonává dřívější vyčíslení škod z roku 2019, jež bylo ve výši 850 miliard dolarů.

„Částka, která byla předložena, byla přijata tou nejomezenější, nejkonzervativnější metodou, bylo by možné ji zvýšit,“ řekl k odhadu částky na tiskové konferenci lídr PiS Jarosław Kaczynski, jehož strana již od roku 2015 několikrát zopakovala, že bude chtít odškodnění po Německu požadovat, ale Polsko tak dosud neučinilo.



Agentura Reuters poznamenává, že Polsko o požadavku na reparace začalo opět více hovořit poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, jelikož se vztahy obou zemí následně zhoršily i kvůli kritice Němců za jejich liknavost v řešení energetické závislosti na Rusku kvůli polským výtkám, že se Berlín v pomoci Ukrajině angažuje dosti vlažně a pomalu.



Kaczynski řekl, že Polsko nebude činit další ústupky a bude požadovat odškodnění za vše, co kvůli útoku Německa ztratila. „Jde o to, abychom získali reparace za vše, co Německo, německý národ udělal Polsku v letech 1939 až 1945. To je náš cíl,“ uvedl podle serveru Polsatnews.pl předseda vládní strany.

Uvedl, že „desítky zemí na světě dostaly od Německa reparace, ale Polsko ne“, a jde o součást „obnovy normálního fungování polského státu“.



„V mezinárodních vztazích platí, že pokud jeden stát způsobí druhému velkou škodu, musí ji později, po případné porážce ve válce nebo za jiných okolností, které změní situaci, nahradit. Neexistuje žádný důvod, proč by Polsko mělo být z uplatňování této zásady vyloučeno,“ míní Kaczynski.



Připomenul rovněž, že německá okupace měla „neuvěřitelně zločinný a krutý charakter a způsobila následky, které v mnoha případech trvají dodnes“. Donutit Německo za škody zaplatit tak sice dle něj bude na dlouho, ale je to nutné.



„Jsme přesvědčeni, že jednoho dne budeme úspěšní,“ dodal Kaczynski a odmítl, že by Polsko v této věci mělo činit jakékoli ústupky.

Polsko chce o reparace žádat až nyní, jelikož předchozí smlouva o tom, že již není nutné reparace vyplácet, byla rozhodnuta na základě dohody východního Německa (tehdy NDR) s Moskvou, a nikoliv s Varšavou. Bez jednání s polskou stranou tak vznikl v roce 1953 dokument o „nenutnosti“ reparací, který podepsali zástupci Sovětského svazu a Německa (tehdy NDR) – tedy obou zpočátku války spolupracujících zemí, jež Polsko během druhé světové války napadly.



Na tuto dohodu reagovala Rada ministrů Polské lidové republiky vzdáním se nároku na reparační platby s tím, že „Německo již v podstatě splnilo své reparační závazky a že zlepšení hospodářské situace Německa je v zájmu jeho mírového rozvoje“.



Server Polsatnews.pl dodává, že podle Berlína pak byly všechny reparační nároky definitivně uzavřeny smlouvou 2+4 z roku 1990 mezi západním a východním Německem a bývalými okupačními mocnostmi, která otevřela cestu ke sjednocení Německa.

