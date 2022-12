Ruské zájmy! Sem by směřovala zahraniční politika „prezidenta“ Babiše. Obvinění Pekarové

reklama

„Maďarsko a Srbsko v Evropě hájí ruské postoje. Andrej Babiš návštěvou těchto zemí ukazuje, kam by směřovala jeho zahraniční politika, kdyby se stal prezidentem. Šla by proti zájmům občanů ČR. Opravdoví spojenci jsou jinde a naše zahraniční politika to reflektuje,“ napsala Pekarová Adamová na svém twitteru.

Reagovala tak na Babišovu cestu na maďarsko-srbskou hranici kvůli jednání o ilegální migraci s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou a se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem.

Zatímco Babiš chce řešit ilegální migraci, do Maďarska shodou okolností odcestoval i další kandidát na prezidenta ČR Petr Pavel. Ten dle svých slov jel za maďarskou veřejností, aby se dozvěděl, jak pociťují „populistickou“ vládu Viktora Orbána. Právě populismus Pavel na twitteru označil za největší problém České republiky, pokud by se prezidentem stal Andrej Babiš.

„Mým největším soupeřem je populismus a snaha Andreje Babiše ‚orbanizovat‘ Česko, jeho bych nikdy nepodpořil a v žádném případě nevolil. Proto dnes jedu do Maďarska vyslechnout si konkrétní detaily, jak Orbánův populismus, který Babiš obdivuje, komplikuje životy lidí,“ uvedl Pavel na twitteru a přidal zprávu z maďarské čerpací stanice, kde stojí benzín v průměru o 3 Kč více než v Česku.

Mým největším soupeřem je populismus a snaha Andreje Babiše orbanizovat Česko, jeho bych nikdy nepodpořil a v žádném případě nevolil. Proto dnes jedu do Maďarska vyslechnout si konkrétní detaily, jak Orbánův populismus, který Babiš obdivuje, komplikuje životy lidí. 1/3 — Petr Pavel (@general_pavel) December 15, 2022

Návštěvy obou prezidentských kandidátů si povšiml i maďarský státní tajemník pro mezinárodní komunikaci Zoltán Kovács, který má o favoritovi českých prezidentských voleb jasno. „Jeden z těchto kandidátů je na straně vítězů. Druhý rád chodí na kafe s liberálními novináři a se Sorosem financovanými nevládními organizacemi v Maďarsku,“ uvedl na twitteru a ironicky dodal, že v Maďarsku přeci svobodná média neexistují.

Chválu na šéfa hnutí ANO mezitím pěla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, která prohlásila, že i nepravomocně odsouzený Babiš bude lepší volba prezidenta než ostatní kandidáti.

„Do prvního kola voleb v půlce ledna může padnout maximálně prvoinstanční nepravomocné rozhodnutí, nic jiného z toho nebude. Buď bude osvobozen, pak se nemáme o čem bavit, nebo nepravomocně odsouzen. Předpokládám, že by se v druhém případě určitě odvolal. Pro mě jako pro právníka je důležité až pravomocné rozhodnutí, takže za sebe si myslím, že by do prezidentské volby měl jít,“ prohlásila Schillerová v rozhovoru pro Respekt.cz.

Babiš totiž má podle ní na rozdíl od hlavních protikandidátů politickou kariéru, která jasně ukázala, jakým je politikem a jaké má názory. „Kritizuji všechny protikandidáty, kteří nemají za sebou vůbec nic. Pro mě je důležité, abych věděla, co si prezident myslí, jak se choval jako ministr financí, jak se choval jako premiér zejména v covidové krizi, jak se stavěl k pomoci lidem, k pomoci firmám atd. Můžete souhlasit, nesouhlasit, ale máte tu politickou zkušenost. O těch ostatních to nevím. V případě jeho nepravomocného odsouzení si myslím, že to vzhledem k veřejnosti není problém,“ zopakovala Schillerová.

Takové uvažování je ale podle Pekarové Adamové s prezidentským mandátem neslučitelné. „Podle Aleny Schillerové by ani odsouzení Andreje Babiše nebylo překážkou výkonu funkce prezidenta. Nepřípustné. Jsme zemí, která měla za prezidenty Tomáše Masaryka a Václava Havla. Principy morálního základu politiky minulí prezidenti nectili, ale teď se k nim musíme vrátit,“ apeluje předsedkyně Sněmovny.

