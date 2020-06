Rusko z Afriky tajně živí napětí v USA. S pomocí Afričanů, kteří o tom ani neví, uvádí expert

Známý český marketér Jakub Horák zveřejnil na svém Facebooku hosta, který bude přednášet v jeho soukromém klubu Eccentric club. Jeho jméno nezveřejnil, ale mělo by se jednat o odborníka na ruskou dezinformační kampaň. „Jeho jméno nezmiňuji, je to jen pro členy a okruh lidí, kteří se problematikou zabývají. Jsem na ni velmi zvědavý, protože věčné strašení Rusy mě přestalo bavit již před nějakou dobou...“ napsal ve statusu. Prý si však je vědom toho, že je to spíš emoční nastavení, jelikož o reálných faktech, jako třeba počet trollích farem, jejich práce a důkazy na ně, neví nic.

„Je-li cílem Ruska destabilizace Západu – a těžko si představit co jiného by trollí farmy mohly dělat – tak pak je jejich angažmá v současné situaci zcela logické. Je to zajímavý článek z kvalitního zdroje,“ dodal na závěr a připojil do statusu odkaz na článek ze serveru techcrunch.com, což je webová stránka, zaměřující se primárně na nové technologie.

Anketa Vadí vám údajný střet zájmů Andreje Babiše? Vadí 5% Nevadí 95% hlasovalo: 1667 lidí

Samotný článek je o tom, jak se ruské trollí farmy zaměřují na Afriku tak, aby přispěly k vyvolání rasového napětí v USA. Informovali například o reportáži CNN, která prověřovala situaci v Nigérii a Ghaně, kdy se prý dostali až k jednomu domu, kde měla skupina Ghaňanů pracovat na vytváření příspěvků zaměřených na americké sociální otázky. Dle Graphiky, sociální analytické společnosti, jež se specializuje na dezinformace, se však tato kampaň nezaměřovala přímo na prezidentské volby či přímo na kandidáty těchto voleb. „Ředitel pro inovace Graphiky Camille Francois poznamenal, že ruská kampaň se spoléhala na nevládní organizaci se sídlem v Ghaně jako na určitý druh zastoupení a že alespoň někteří z těch, kteří se na ní podíleli, pravděpodobně nevěděli o skutečné povaze své práce,“ psalo se v článku.

„Tato operace ukazuje chuť zahraničních aktérů používat proxy skupiny stále kreativnějším způsobem. Taky to ukazuje, že informační operace mohou být umístěny kdekoliv,“ uvedl Francois pro Techcrunch.

Dle stránky byla většina účtů založena v druhé polovině roku 2019 a obsah, které tyto falešné účty generovaly, se měl týkat problémů kolem rasy a zejména pak napětí mezi bílými a černými Američany. Dle Facebooku se kampaň měla zabývat převážně tématy jako černá historie a černá znamenitost, ale zároveň pak řešila témata jako útlak a nespravedlnost včetně policejní brutality. Samotný Facebook pak dle Techcrunche detekoval 49 facebookových účtů, 69 stránek na Facebooku a 85 účtů na Instagramu, jež byly spojeny s dezinformační kampaní. Na Facebooku pak tyto účty mělo sledovat dohromady 13 500 sledujících a na Instagramu měly okolo 265 000 sledujících. Na Twitteru těchto účtů bylo prý 71.

Fotogalerie: - Věčný performer Kohout

Psali jsme: Známý marketingový expert: Ty názvy Halíkových knížek? „Co je bez chvění, není pevné.“ No ty vole, co si o tom má myslet člověk z Valašského Meziříčí!

„Je alarmující, ne-li překvapující, že ruské snahy o prohloubení existujících sociálních rozdílů v USA pokračují, ale Twitter zveřejnil užitečnou připomínku, že většina dezinformací v zemi pochází zevnitř, nikoli zvnějšku,“ byl zakončen článek, přičemž tímto odkazoval na příspěvek Twitteru.

These 71 removed accounts, operating out of Ghana and Nigeria and which we can reliably associate with Russia, attempted to sow discord by engaging in conversations about social issues, like race and civil rights.