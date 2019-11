Ruský disident si v Praze převzal cenu a spustil: Vládne u nás KGB. Ale změna se blíží...

Kara-Murza se ohlédl dvacet let zpátky do minulosti a zavzpomínal na den, kdy mu bylo jasné, co bude znamenat vláda Vladimira Putina. Bylo to 20. prosince, který je v Rusku takzvaným dnem čekistů – oslavou lidí pracujících v tajných službách. Putin byl prý tehdy, v roce 1999, premiérem a v tento den na budově bývalého sídla sovětské KGB odhalil pamětní desku Juriji Andropovovi. Muži, který tuto tajnou službu přes patnáct let vedl, byl členem politbyra Komunistické strany Sovětského svazu a krátce i jejím šéfem.

Byl to prý člověk, který měl na starosti systém zneužívání psychiatrie proti disidentům, systém potlačování a zastrašování kritiků komunistického režimu. „Poté, co toto udělal, nebylo už pro mne otázkou, co si o Putinovi myslet. Dalších dvacet let bylo pokračováním této politiky. V podstatě vlády KGB. Putin je bývalý důstojník KGB a obklopil se stejnými lidmi,“ dodává Kara-Murza, který byl poradcem někdejšího vicepremiéra a zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova a sám dvakrát čelil travičskému pokusu.

„Putinovi se pak za krátkou dobu podařilo totálně změnit Rusko z nedokonalé demokracie devadesátých let na zemi s dokonalým autoritářským režimem, což stále trvá,“ pokračuje ruský politik Kara-Murza.

Prezidentu Putinovi končí současné prezidentské funkční období v roce 2024. Co bude po roce 2024, si však Kara-Murza odhadovat netroufá. „Jsem nejen politik, ale také historik, takže vím, jak je ošidné něco v Rusku předpovídat na dlouhou dobu dopředu,“ odpovídá na otázku, zda Putin změní ústavu, aby mohl zůstat a dál řídit Rusko.

Zdání, že režim v Rusku je pevný a neotřesitelný, podle jeho slov často klame. Společnost obvykle není na náhlé změny a kolapsy připravena, míní Kara-Murza. Ruská demokratická opozice, jejíž je součástí, se prý snaží budovat základy občanské společnosti, „abychom na změnu byli tentokrát připraveni“. „Snažíme se, aby se naši kandidáti dostali do politiky na místní úrovni a získali nějaké zkušenosti. Je samozřejmě otázka, kdy a jak ke změně dojde,“ je přesvědčen opoziční politik.

