Rusové! Babišova kandidatura přinesla temnou zvěst. Je to tu

Po nedělním oznámení expremiéra Andreje Babiše (ANO) o jeho kandidatuře na úřad prezidenta se vyrojilo množství reakcí, které komentují jak jeho rozhodnutí bojovat o Hrad, tak i to, zdali má vůbec šanci. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) míní, že co Babiš „splnit nemůže, jsou morální kritéria spjatá s nejvyšší ústavní funkcí“ a od mnohých zaznívaly námitky také odkazující na minulost. „V současné chvíli to vypadá, že ve finále budeme mít dva komouše a ‚rozvědčíky‘. Slušná práce po 33 letech,“ zaznělo a po Babišově oznámení od mnohých schytal ránu i jeho protikandidát Petr Pavel. Přišel též rozbor. Babiš má prý své šance dobře spočítané. Padlo i podezření: Podpoří ho Rusové.

„Pokud tu podporu dostanu a stal bych se prezidentem, tak udělám maximum a budu apelovat na vládu a všechny politiky, aby měli na prvním místě zájmy českých občanů, aby jim ještě víc pomáhali. Lidé se na mě obracejí a já jim slíbil, že je nezklamu,“ uvedl Babiš.

Po jeho oznámení zaznělo několik ohlasů včetně vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), který podotkl, že si něco takové Česko „nezaslouží“.



„Rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky mne nijak nepřekvapilo. Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář: V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, Andrej Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si Česká republika nezaslouží,“ vyjádřil se.

Postupně začínají přicházet reakce i od již dříve oznámených kandidátů na prezidentskou funkci.



Současný favorit průzkumů boje o Hrad, jímž je někdejší náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel, Babišovým oznámením překvapen není.



„Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde,“ vyjádřil se.



Jeho pocity jsou v souvislosti s Babišovým bojem o Hrad dosti rozporuplné – osobně se prý těší, že někdejší premiér a šéf hnutí ANO „do debat přinese oživení,“ ale dodává, že obecně jeho kandidaturu vnímá „jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje“.

Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje. pic.twitter.com/xySSmrv5NX — Petr Pavel (@general_pavel) October 30, 2022

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, jež také kandiduje na prezidentskou funkci, míní, že při hledání kandidáta hnutí ANO na klání o Hrad „Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají“.

Ve svém příspěvku se pak kromě o Babiše otřela i o Pavla a připomenula, že oba dva její nejsilnější protikandidáty pronásleduje jejich minulost. „Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech,“ podotkla.

Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech. pic.twitter.com/xL9LPqaS0d — Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 30, 2022

Na oba kandidáty dopadá zejména jejich kariéra za minulého režimu, se kterým oba dva podle šířících se dokumentů spolupracovali. Zatímco expremiér Babiš měl podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa a rozhodnutí slovenského Krajského soudu v Bratislavě spolupracovat s StB pod krycím jménem „Bureš“, jeho protikandidát Petr Pavel měl ještě těsně před pádem režimu působit v komunistické vojenské rozvědce pod krycím jménem „Pávek“.

Kromě této dvojice nejvíce průzkumy preferovaných prezidentských protikandidátů Babiše se ozval i exministr financí Miroslav Kalousek a také on poukázal na spojení s minulým režimem.



„Nikdy mě nepřestane udivovat drzost, že člověk, prokazatelně spojený s komunistickými tajnými službami, chce kandidovat na prezidenta ČR. Doufám ve zdravý rozum a věrnost listopadovému étosu voličů, kteří něco takového nepřipustí,“ uveřejnil k Babišově kandidatuře.

Nikdy mě nepřestane udivovat drzost, že člověk, prokazatelně spojený s komunistickými tajnými službami, chce kandidovat na prezidenta ČR. Doufám ve zdravý rozum a věrnost listopadovému étosu voličů, kteří něco takového nepřipustí. https://t.co/zBhCx98G2J — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) October 30, 2022

Kalousek, jenž kvůli „kurzu pro komunistické špiony“ varuje také před podporou Petra Pavla, dodal, že doufá v podporu od lidí pro takového kandidáta, který „neměl nikdy nic společného s komunistickými tajnými službami“. „To by byla úleva…“ poznačil.

Souhlasím. Favoritovi, který neměl nikdy nic společného s komunistickými tajnými službami. To by byla úleva… — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) October 30, 2022

Předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Adamová Pekarová se po Babišově oznámení podivila, že zaznělo před samotným vyjádřením předsednictva jeho strany. „V tom je tak nějak všechno. On je ANO a všichni ostatní jsou jen stafáž,“ komentovala.

„Doufám, že mu teď bude snížen limit na prezidentskou kampaň, kterou začal už v prosinci 2021 nákupem obytňáku,“ dodala ještě s připomenutím Babišových cest po republice.

Andrej Babiš oznamuje kandidaturu ještě předtím, než ji předsednictvo ANO schválí. V tom je tak nějak všechno. On je ANO a všichni ostatní jsou jen stafáž.



Doufám, že mu teď bude snížen limit na prezidentskou kampaň, kterou začal už v prosinci 2021 nákupem obytňáku. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 30, 2022

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský připomenul, že Babiš dříve ujišťoval, že kandidovat na prezidenta on „nikdy nebude“. „Tak už jsme si všimli, že je Andrej Babiš proslulý lhář,“ připojil k archivnímu ujištění, které nyní Babiš porušil.

Tak už jsme si všimli, že @AndrejBabis je proslulý lhář. ??



Slovo “nikdy” přeložte na “budu”. pic.twitter.com/yM0pY274o4 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 30, 2022

Od byznysových publicistů Miroslava Motejlka a Petra Skočdopoleho pak padla ostrá slova opět i k Petru Pavlovi. „Není pochyb, ze Babiš dodá prezidentským volbám mimořádnou dynamiku. V současné chvíli to vypadá, že ve finále budeme mít dva komouše a ‚rozvědčíky‘. Slušná práce po 33 letech,“ zaznělo od nich, přičemž Kalousek opět dodal, že to „je jenom na nás“.

To je jenom na nás. Nemusíme, když nebudeme chtít. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) October 30, 2022

Reakce na Babišovo oznámení přišlo i od ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). „Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Andrej Babiš ta kritéria jistě splní. Co splnit nemůže, jsou morální kritéria spjatá s nejvyšší ústavní funkcí. Věřím, že mu to voliči vysvětlí,“ komentoval.

Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Andrej Babiš ta kritéria jistě splní. Co splnit nemůže, jsou morální kritéria spjatá s nejvyšší ústavní funkcí. Veřím, že mu to voliči vysvětlí. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 30, 2022

„Já jen doufám, že ten let Česka na planetu Babiš selže včas, než si zase nameleme jako se Zemanem,“ připojil se k diskuzi také investor Michal Šnobr.

Já jen doufám, že ten let Česka na planetu Babiš selže včas než si zase nameleme jako se Zemanem. ?? — Michal Šnobr (@michalsnobr) October 30, 2022

Lidovecký poslanec Hayato Okamura pak sdílel, jak by mohla vypadat fotografie Babiše ve třídách českých škol. Sám prý něco takového vidět nechce. „Pevně věřím, že tento člověk do čela naší krásné země a jejích talentovaných obyvatel zvolen nebude. Sám udělám všechno, co je v mých silách, pro to, abychom měli lidsky laskavého, morálně pevného, důstojného a vzdělaného prezidenta,“ napsal Hayato Okamura.

Pevně věřím, že tento člověk do čela naší krásné země a jejích talentovaných obyvatel zvolen nebude. Sám udělám všechno, co je v mých silách, pro to, abychom měli lidsky laskavého, morálně pevného, důstojného a vzdělaného prezidenta. pic.twitter.com/j9wiDKx6Rd — Hayato Okamura (@HayatoOkamura) October 30, 2022

Moderátorka Světlana Witowská poznamenala, že bude Babišova kandidatura zajímavá i ve vztahu k pokračování soudního řízení v kauze Čapí hnízdo. „Na lavici obžalovaných usedne kandidát na prezidenta. V době horké předvolební kampaně. To tu ještě nebylo...“ podotkla.

19.12. bude pokračovat soudní řízení v kauze Čapí hnízdo. Na lavici obžalovaných usedne kandidát na prezidenta. V době horké předvolební kampaně. To tu ještě nebylo... — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) October 30, 2022

Publicista Zdeněk Šarapatka pak začal bít na poplach. „Husáka ne! Husáka už ne. Podruhé nikdy. Tenhle sice nečte Leninovy spisy, zato svodky svých špehů a složky na druhé. Babiš, normalizační práskač, obžalovaný z podvodu, chce na Hrad. Žák, co přerostl učitele: i Šuman byl čučkař,“ zhrozil se po Babišově oznámení.

Míní, že Babiš kandiduje „s flastrem za zády kvůli beztrestnosti“ a „zemi má na háku“. „A dá do toho všechno: miliardy, špínu a armádu sluhů,“ napsal.

1/2 prezidenta České republiky. Proč víme: s flastrem za zády kvůli beztrestnosti. Zemi má na háku. A dá do toho všechno: miliardy, špínu a armádu sluhů. Konec „srandy“: každý náš marnivý plivanec na jeho rivaly mu půjde k duhu. Že není k mání ideál je sice pech, ale než Bureše — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) October 31, 2022

A od tvůrců podcastu „Kanárci v síti“ novinářky Alexandry Alvarové a odborníka na umělou inteligenci Josefa Holého zní, že Babiš do prezidentských voleb jde, jelikož si měl ověřit, že „existuje šance, že uspěje a má to spočítané“.

Ve svém vláknu tvrdí, že Babiš osloví i voliče stran, které se roku 2021 nedostaly do Sněmovny a prý „uvidíme, že se za něj postaví ruské farmy a řetězáky“.



Navíc si měl možnost na výhru prý otestovat.



„Vzpomínáte na nedávné volby do Senátu v Jihlavě, kde proti nejznámějšímu senátorovi v republice - Miloši Vystrčilovi za ODS - kandidovala tahle naprosto neznámá paní? Že už ani nevíte, jak se jmenovala? To není náhoda. O to totiž šlo. Komentátorům přišlo divné, proč Babiš nasadil proti Vystrčilovi paní Nagyovou (tak se jmenovala) a proč do její kampaně dává takové zdroje. Paní nechodila do diskusí, v podstatě neměla sama kampaň. Místo ní byl všude vidět Babiš, Havlíček a Alenka. Paní byla NEKANDIDÁTKA,“ tvrdí Alvarová s Holým.

Komentátorům přišlo divné, proč Babiš nasadil proti Vystrčilovi paní Nagyovou (tak se jmenovala) a proč do její kampaně dává takové zdroje. Paní nechodila do diskusí, v podstatě neměla sama kampaň. Místo ní byl všude vidět Babiš, Havlíček a Alenka.

Paní byla NEKANDIDÁTKA.

3/N pic.twitter.com/bwqtpG00iq — Kanárci v síti ???????? (@kanarciVsiti) October 30, 2022

Babiš se podle nich „úplně vykašlal na podporu jiných - z hlediska zisku senátních křesel daleko perspektivnějších - kandidátů“ a šlo prý o jeho jakýsi „test“, že je pro Babiše možné vyhrát. „Zní to přitažené za vlasy? Tak si zkuste představit, že jste zbabělý egoistický oligarcha, který fakt neumí prohrávat. Tak si to prostě zkusíte!“ dodávají.

