Růst rodičovského příspěvku Sněmovna patrně schválí

Základní rodičovský příspěvek patrně vzroste od příštího roku o 80.000 korun na 300.000 korun. Sněmovna by měla podle dnešního stanoviska sociálního výboru schválit vládní novelu beze změn. Vyšší rodičovskou by měli dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. Žádný z podaných pozměňovacích návrhů výbor ke schválení nedoporučil.

Od ledna si na příspěvku polepší rodiny s novorozenci a rodiny s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. Přesná částka bude podle dřívějších informací záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) označila navrhovaný model za jediný možný kompromis.

Novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.

autor: čtk