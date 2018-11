S Babišem je to horší, než jste si mysleli. Získali jsme jméno jeho možného nástupce a intriky, které se právě staly

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 6295 lidí

Naše redakce měla možnost hovořit s několika poslanci ANO, mimochodem vlivnými politiky Babišova hnutí, kteří byli z těchto slov velmi překvapení. „Nečekali jsme nikdo, že se na stranu ostatních stran přidá také SPD. Pro nás je to celkem rána, která premiérovi nepomůže,“ uvedli.

Pro pochopení vztahu SPD a hnutí ANO je důležité připomenout některé kuloární informace, které tvrdí, že prostřednictvím Jaroslava Faltýnka hnutí SPD často podporovalo vládní návrhy. Ve Sněmovně se o SPD často hovoří jako o dalším, byť neformálním koaličním partnerovi.

„Ano, tak to je, navíc je problém, že Babiš není k dispozici,“ konstatoval poslanec ANO, který si nepřál být jmenován. Dle jeho názoru je situace velmi vážná a může vést k rezignaci premiéra. Kdo za něj? „Rozhodně neříkám, že to tak bude, ani že bych si to přál, ale vzhledem k principům by se případným nástupcem Andreje Babiše měl stát Richard Brabec,“ upozornil náš zdroj.

Výše zmíněné politické subjekty ve společném prohlášení zároveň konstatovaly, že vyzývají všechny poslance vládních stran, „kterým záleží na principech právního státu, aby nadále nepodporovali člověka obviněného z dotačního podvodu a podezřelého z maření vyšetřování na pozici předsedy vlády“.

Oficiální stanovisko premiéra k těmto postojům nebylo v době vydání materiálu redakci ParlamentníchListů.cz známé.

autor: Tomáš A. Nový