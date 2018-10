S Drahošem půjde do klubu STAN i Hilšer. Vybíral si prý i podle velikosti

Nezávislí senátoři Marek Hilšer a Jiří Drahoš předstoupili před novináře a popsali, jak vidí svou politickou budoucnost. Rozhodli se vstoupit do klubu Starostů a nezávislých, což naznačuje, že tento klub pravděpodobně bude vybírat předsedu Senátu.

Několik dní nebylo jasné, který senátorský klub bude nejsilnější. ČSSD ztrácí své výsostné postavení. Milan Štěch přijde o pozici předsedy. Senátní tradice říká, že se předsedou Senátu stane nominant nejsilnějšího klubu. V tuto chvíli se zdá, že nejsilnější klub bude mít hnutí STAN. Posílí jej jak profesor Jiří Drahoš, tak lékař Marek Hilšer, neúspěšní protikandidáti Miloše Zemana v prezidentském klání.

„Já jsem během těch posledních tří dnů jednal se dvěma kluby, s KDU-ČSL a s Nezávislými, a nakonec jsem se rozhodl, že vstoupím do klubu nezávislých (STAN). Já bych rád řekl, a možná to tady potvrdí i Marek Hilšer, že bychom chtěli v Senátu prosazovat nějaký pozitivní program,“ podotkl Drahoš. Odmítá prý strašit lidi. Obchodníci se strachem šíří podle Drahoše ve společnosti zlou krev a nenávist. Marek Hilšer se k Drahošovi přidal. Také vstoupí do klubu STAN.

Drahoš na tiskové konferenci vyčinil médiím. „Ty spekulace, že Jiří Drahoš požaduje funkci ve vedení Senátu, to jste vytvořili vy, média. Já jsem jen řekl, že se svými zkušenostmi se nebojím žádné funkce. Na tom stále trvám, ale to bylo všechno,“ zdůraznil Drahoš.

Hilšer doplnil, že se rozhodoval i podle toho, který klub by mohl být nejsilnější, protože by chtěl mít vliv na volbu předsedy Senátu. Jak Hilšer, tak Drahoš však zdůraznili, že o konkrétních jménech na předsedu zatím s nikým v Senátu nehovořili. Za důležité považují jen tolik, aby byl předseda Senátu skutečný demokrat. Demokrat přijatelný pro většinu senátorů.

„Asi jste všichni sledovali události posledních dní, kdy předseda Sněmovny (Radek Vondráček z ANO) odjel do Moskvy a jednal tam v podstatě v takové ponížené pozici. Představa, že by předseda Senátu jezdil podobným způsobem do ruského parlamentu je pro mě nepřijatelná,“ prohlásil Hilšer.

