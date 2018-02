S rekonstrukcí pražské usedlosti Šatovka by se mohlo začít až za několik let, uvedl Kolář

Rekonstrukce zchátralé pražské usedlosti Šatovka, kterou před dvěma týdny obsadili na několik dnů squatteři, bude moci začít až za několik let. ČTK to po dnešním jednání zastupitelstva Prahy 6 řekl její starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Městská část, jíž usedlost patří, čeká od roku 2011 na změnu územního plánu, aby mohla z Šatovky vytvořit místo pro setkávání seniorů. Od změny územního plánu do zahájení rekonstrukce Šatovky to bude trvat tři až sedm let,“ řekl Kolář. Koalice se dnes odmítla Šatovkou zabývat.

Podle starosty zabere několik let, než bude vytvořen z vize projekt a radnice dostane stavební povolení. „Když bych byl optimista, tak bych byl rád, kdybychom se k té realizaci jako takové dostali do čtyř let. Když budu skeptik, a možná i realista, tak můžu říct, že Šatovka by se mohla začít stavět za let sedm,“ řekl. Změnu územního plánu povoluje na základě doporučení komise rada hlavního města, změnu pak schvaluje pražské zastupitelstvo.

Squatteři tvrdili, že plánují v usedlosti udělat prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit, vzdělávat se a žít bez nutnosti vlastnit, profitovat a generovat zisk. Prostory podle nich v posledních letech plní „zatuchlina nesplněných slibů“. Po několika dnech střechu usedlosti opustili. Podle policie se dopustili trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru, hrozí jim až dvouleté vězení.

Podle starosty jsou za průtahy se změnami územního plánu zodpovědní Zelení ve vedení hlavního města. „Tvrzení, že za všechno může hlavní město Praha, je nekorektní a nediplomatické,“ řekl na jednání zastupitelstva Ivan Hrůza (KSČM). Podle něj radnice mohla změny územního plánu již dosáhnout, kdyby na magistrátu lobbovala za městskou část. Argumentoval případem, kdy ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města změnu územního plánu pouhý rok od prvního nastolení otázky. Svou nečinností podle Hrůzy představitelé městské části způsobili škody na budově, protože ji nechali chátrat.

Poslední obyvatelé se z Šatovky odstěhovali v roce 2011. Do roku 2015 ještě v budově byli nájemci nebytových prostor. Šatovka byla městské části svěřena pro sociální účely. Posudek z roku 2015 ukázal, že jsou v budově vážně narušené statické konstrukce a půdní konstrukce jsou napadené dřevomorkou. Podle zastupitele za Zelené Antonína Nechvátala nebyla budova Šatovky dostatečně zajištěna a městská část objekt v minulých letech neudržovala. „Je udržována v takovém stavu, aby rekonstrukce, ke které snad někdy dojde, nebyla nějak enormně náročná a nákladná,“ dodal Kolář k dílčím úpravám.

Po odchodu squatterů nechala městská část do oken v přízemí Šatovky navrtat mříže, aby se situace neopakovala.

autor: nab