SPOLU ve sporu. O kandidátky. Hlavně Pekarová prý točí ODS

Ve sporu o Prahu se objevuje napětí mezi ODS a TOP 09, kde Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 má ambice vést kandidátku, což vyvolává odpor u některých členů ODS. Nejmenovaný zdroj pro CNN Prima NEWS potvrdil, že by preferoval coby lídryni pražské kandidátky Janu Černochovou, současnou ministryni obrany, kvůli jejímu přínosu v minulých volbách a práci ve vládě. „Stojíme za ní a ODS v Praze by ji jako lídryni kandidátky chtěla. Jaká bude nakonec koaliční dohoda, to už je věc jiná,“ řekl zdroj CNN Prima NEWS.

„Není možné, aby si sem nakráčela a řekla, že bude lídryní v Praze. Máme tu 2 000 členů a většinu kampaně jsme před čtyřmi lety odedřeli my,“ uvedl pak na adresu předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové.

Že by měla být lídryní právě Pekarová Adamová, potvrdil i premiér a předseda ODS Petr Fiala. V rozhovoru v pořadu Partie Terezie Tománkové v neděli uvedl, že je logické, aby předsedové stran v koalici měli vedoucí pozice, což by mělo pomoci předejít zmatkům veřejnosti. Za Pekarovou Adamovou by pak na kandidátce měla stát Jana Černochová (ODS), Marek Benda (ODS) a na čtvrtém místě Jiří Pospíšil (TOP 09) a na pátém místě člen KDU-ČSL – aktuálně padla v diskusi jména Hayata Okamury a Toma Philippa.

Spekuluje se také o tom, že by na pražské kandidátce figuroval Jan Lipavský, současný ministr zahraničních věcí. Zdroj CNN Prima NEWS z TOP 09 ovšem uvedl, že dohoda je jiná a Lipavský v Praze kandidovat nebude. „Logicky se nabízí Liberec. Důležité je, aby nebyl v silném regionu, kde by zničil vztahy. Zřejmě ale kandidátku nepovede a bude dvojkou,“ potvrdil anonymní zdroj.

Sám premiér Petr Fiala by měl kandidovat v Brně, ačkoliv klíčovou roli v regionu hrají lidovci díky krajskému hejtmanovi Janu Grolichovi. „Je stoprocentně jasné, že hejtman Jan Grolich do Sněmovny kandidovat nebude,“ řekl CNN Prima NEWS zdroj z jižní Moravy. Na dvojce by pak mohl být buď ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), nebo místopředseda KDU-ČSL Jiří Horák.

V rámci koalice SPOLU bude ODS vést kandidátky v několika krajích v nadcházejících volbách. Mezi klíčové kandidáty patří místopředsedkyně ODS Eva Decroix, která se ujme vedení na Vysočině, a ministr financí Zbyněk Stanjura, který povede kandidátku v Moravskoslezském kraji.

V jižních Čechách je podle CNN Prima NEWS pravděpodobné, že kandidátku povede Jan Bauer z ODS. Ve Středočeském kraji povede kandidátku ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V Pardubickém kraji by měl být lídrem kandidátky předseda lidovců Marek Výborný.

Ve Zlínském kraji by mohl vést kandidátku místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník a v Plzeňském kraji by mohl být důležitou postavou ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek za TOP 09. „Ano, Marek je určitě kandidátem na jedničku v Plzni,“ dodal zdroj.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), bývalý předseda strany, by měl být na kandidátce v Olomouckém kraji. Pokud ovšem lidovci dostanou první místo na kandidátce ve Zlínském a Pardubickém kraji, bude Jurečka v Olomouckém kraji až na druhém místě.

Do konce ledna by měly všechny strany z koalice určit své kandidáty, konkrétní místa na kandidátkách budou ladit vyjednávací výbory složené z členů vedení stran. Někteří „kontroverzní“ politici by mohli být ještě z kandidátek vyškrtnuti, minimálně co se týče KDU-ČSL. „V případě některých kontroverzních osobností může být ze strany vedení KDU-ČSL snaha je demokraticky z kandidátky odstranit,“ uvedl pro CNN Prima NEWS anonymní zdroj.

Definitivní složení kandidátek by pak měla nejvyšší vedení stran potvrdit na jaře.

Ze spekulací o složení kandidátek je však evidentní, že zásadní změna se v koalici nechystá. „Bohužel to není to, co bychom si představovali. Vedení, střední management i poslanci nechtějí riskovat to, že by nebyli na kandidátkách, a i proto jsou často ve svých vyjádřeních loajální. Jediná šance by byla, kdyby do voleb naskočil Grolich nebo Kuba, to se ale nestane. Ať už to dopadne jakkoliv, budou tam sedět ti, co selhali,“ řekl CNN Prima NEWS člen ODS.

Poslední průzkum veřejného mínění od agentury STEM pro CNN Prima NEWS koalici SPOLU připisuje 18,4 %. Koalice by tak získala 44 mandátů.

