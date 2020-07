Samková k Romům: Silná slova. Babiš si počte

Advokátka Klára Samková zaslala kousavou gratulaci vládě Andreje Babiše (ANO). Ale aby to ostatním politikům nepřišlo líto, stejně kousavě pogratulovala i všem dalším politikům, kteří spravovali Česko posledních třicet let. Kvůli Romům.

České vlády celých třicet let tvrdí, že udělají vše pro to, aby se podařilo Romy lépe začlenit do společnosti. A podle Samkové to třicet let dopadá stále stejně. Neslavně. Anketa Zaslouží si zesnulý Miloš Jakeš úctu? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 4835 lidí

„Gratulujeme všem vládám k 30 letům úspěšné integrace Romů ... jeden úspěch vedle druhého, že...“ napsala kousavě Samková na sociální síti Facebook. Aby svá slova zdůraznila, vše napsala velkými písmeny.

To, jak se integrace Romů dařila, nebo spíš nedařila, je prý dobře vidět v Sokolově, kde město bojuje s problematickými ubytovnami a o integraci Romů se pokouší celých 30 let. Zdejší zastupitele teď zvedla ze židle nabídka vládní zmocněnkyně po lidská práva Heleny Válkové, že město může čerpat peníze z Norských fondů a platit z nich poradce pro Romy.

„Kolik poradců již bylo hrazeno ze státních a jiných peněz. Kolik různých neziskovek tady po celém státě funguje a co se změnilo? Nic. Situace je horší a horší a my jsme bezmocnější a bezmocnější,“ popsala současný stav starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO). Její slova přinesl server Karlovarská drbna.

Starostka vidí cestu k vyřešení problému úplně jinde. Je přesvědčena, že Romy je třeba donutit, aby den co den vstávali do školy a do práce, jak to činí většina české společnosti.

„Potřebujeme je přinutit k tomu, aby ráno vstali z postele a alespoň dovedli děti do školek a škol. Jenže nemáme žádnou páku. Proto by bylo dobré, kdyby se každý nezaměstnaný musel každé ráno hlásit například na úřadě práce. Prostě by musel vstát a jít na úřad ohlásit, že vstal. Po cestě by dal děti do školky a školy a alespoň děti by se od malička naučily, že je normální ráno odejít do práce, školy nebo školky,“ předložila návrh řešení starostka Sokolova.

V podobném duchu se před několika dny vyjádřil i stávající ombudsman Stanislav Křeček, který veřejně pronesl, že v žádném případě nestojí o segregaci Romů, ale současně nevidí důvod, aby se Romům dostávalo nějakého speciálního zacházení. Podle české ústavy, jejíž součástí je i Listina základních práv a svobod, mají všichni občané stejná práva i povinnosti.

V textu pro deník Právo ze začátku července Křeček například doporučoval Romům, kteří nemohou najít práci, aby se zaměstnali sami třeba jako živnostníci. A pokud nemohou sehnat pronájem, mohou si zažádat o hypotéku a postavit si domek, jako řada jiných Čechů, Moravanů a Slezanů.

Aktivistu Františka Kostálna tím zvedl ze židle. Svůj komentář ke Křečkovi uvedl poměrně zostra, a to vzpomínkou na seriálu Most, kdy romská uklízečka Žaneta řekla na adresu Luďana, že není rasista, ale jen debil. Vyřkla to poté, co Luďan hovořil o Romech rasisticky. „Ombudsman Stanislav Křeček to má jinak. O něm by uklízečka, věrna svému slovníku, musela říci: ‚On je rasista i debil‘,“ míní Kostlán, podle něhož si Křeček rochní ve vlastní nekompetenci.

