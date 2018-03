Šaškovali na louce. Budoucnost je naše. Zeman přednesl před koncertem projev, ze kterého kavárnu trefí

Inaugurační koncert byl zahájen krátkým projevem prezidenta Miloše Zemana. „Bitva skončila a my jsme to vyhráli – všichni. Vyhrály to tisíce a tisíce lidí, kterým bych chtěl poděkovat,“ shrnul hned v úvodu projevu své znovuzvolení prezident, načež se sálem rozléhal dlouhý potlesk, až se Zeman s úsměvem podíval na hodinky. Dále dodal, že veškeré pomoci a podpory si váží, protože pomohla k tomu, aby to nevyhráli jiní.

Poté oznámil, že by se rád podělil o svou zkušenost, protože před pěti lety byl v daleko snadnější situaci. „Pokud si dobře vzpomínáte, tak třetí na pásce, Jan Fischer, mně vyjádřil svou podporu, stejně tak ji vyjádřil i profesor Franz. Nu a sociální demokracie poté, co neuspěl Jiří Dienstbier, mě také podpořila, nic mi nechybělo,“ řekl a dodal, že tentokrát měl jeho protikandidát podporu všech dalších kandidátů v prezidentské volbě.

Když si to pak lidé sečetli, podle prezidenta Miloše Zemana jistě dospěli k názoru, že prezidentský kandidát Jiří Drahoš vyhraje ve druhém kole s výrazným náskokem. „Dokonce pět hejtmanů na louce šaškovalo s nápisem ‚Drahoš na Hrad‘, protože této aritmetice také věřili,“ uvedl s tím, že politika naštěstí na aritmetice založena není.

„Prožili jsme proto zajímavé a nervózní chvilky ve čtyřech televizních debatách. Doufám, že přispěly také k celkovému výsledku. Chtěl bych také poděkovat těm, kdo nešli k volbám v prvním kole, ale nechali se zdvihnout ze židlí v kole druhém,“ zdůraznil spokojeně a zmínil, že tito lidé, kterých bylo 7,5 procenta, pak změnili očekávání.

Připomněl také, že zažil některé politology, kteří říkali, že Zeman vyhraje, když bude nízká volební účast. „Tito politologové nám oznámili, že Zeman vyhrál, protože byla vysoká volební účast. Není nad tak vážnou a důležitou vědu, jako je politologie,“ řekl s usměvem a dodal, že tyto důvody poukazují na to, že to bylo mnohem těžší než před pěti lety, ale o to krásnější je vítězná bitva. „Protože mám lidi rád, nesmírně se těším, že se budu s dalšími setkávat opět v krajích a městech, obcích po celých dalších pět let svého působení,“ řekl prezident Zeman.

Poslední poznámka, kterou si, nikoliv k novinářům, ale v tomto případě prý k umělcům, nemůže odpustit, se týkala letošního Českého lva. „Jakýsi režisér vykřikl na posluchače ‚nevolte Miloše Zemana‘, chtěl bych mu sdělit, že jeho čas minul a náš čas nastal,“ uzavřel prezident s tím, že teď už není důvod být nervózní a nemusíme se obávat toho, co nám přinese budoucnost, protože budoucnost je naše.

Zeman večer uspořádal necelý týden po své druhé inauguraci. Stejně jako v minulých letech pozval spřízněné podnikatele a umělce a také blízké politiky. Na akci dorazila třeba právnička Dagmar Raupachová nebo bývalý ministr dopravy Jaromír Schling.

Po projevu měl podle scénáře následovat hudební program, který uzavře píseň Pár přátel stačí mít. Zaznít měla i klasika, například od Bedřicha Smetany. Na programu bylo vystoupení zpěváků Heleny Vondráčkové, Daniela Hůlky, Václava Neckáře či Michala Davida.

autor: nab