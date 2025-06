Se zlou se potázal. Vance poradil Evropanům, ale neměl to dělat

„Evropské demokracie jsou podstatně méně křehké, než se mnozí lidé obávají. Pokud umožníte všem svým občanům vyjádřit svůj názor, budou ještě silnější,“ prohlásil JD Vance, který o evropské demokracii a svobodě slova mluvil už vícekrát, kupříkladu a Mnichovské bezpečnostní konferenci v únoru.

„Evropské demokracie jsou podstatně méně křehké, než se mnozí lidé obávají. Pokud umožníte všem svým občanům vyjádřit svůj názor, budou ještě silnější.“ pic.twitter.com/ZqceAsLAkf — U.S. Embassy Prague ???????? (@USEmbassyPrague) June 13, 2025

Jeho hodnocení evropské demokracie ale podle lidí nepřichází ve vhodné době, když Trumpova administrativa podle některých svobodu a demokracii aktuálně pošlapává.

„LOL, vždyť vy povoláváte na vlastní lidi v Kalifornii armádu, co nám tu budete kázat o demokracii,“ vzkázal bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

LOL, vždyť vy povoláváte na vlastní lidi v Kalifornii armádu, co nám tu budete kázat o demokracii. — Mikuláš Peksa ???? ???? (@vonpecka) June 13, 2025

Peksa tím narážel na dění v Los Angeles, kde dochází k masovým protestům proti raziím protiimigračního úřadu. Protesty podporuje například guvernér státu Kalifornie Gavin Newsome, pravděpodobný kandidát na prezidenta v roce 2028, který vyzval občany k odporu proti politice Donalda Trumpa.

Kvůli nepokojům, ničení soukromého majetku a bojůvkám s policií Trump do Los Angeles povolal i Národní gardu a americké námořnictvo. Jeden z amerických úředníků uvedl, že v oblasti Los Angeles je nyní 2 100 vojáků Národní gardy. Pentagon uvedl, že nasadí celkem 4 000 vojáků Národní gardy spolu se 700 mariňáky.

Po nasazení Národní gardy se k protestům přidávají další lidé, kteří o Trumpově administrativě mluví jako o vojenské diktatuře.

I novinář František Kalenda tvrdí, že by se Vance měl raději soustředit na křehkost americké demokracie. „Jak se zdá, mnohé evropské demokracie jsou především podstatně méně křehké než ta americká. Třeba takové násilné vyhazování senátorů z tiskových konferencí ministrů se u nás zpravidla nepraktikuje,“ reagoval Kalenda.

Jak se zdá, mnohé evropské demokracie jsou především podstatně méně křehké než ta americká.



Třeba takové násilné vyhazování senátorů z tiskových konferencí ministrů se u nás zpravidla nepraktikuje. https://t.co/EAqybYGggY — František Kalenda (@f_kalenda) June 13, 2025

Kalenda tím měl na mysli čtvrteční incident, kdy byl demokratický senátor za Kalifornii Alex Padilla ochrankou odveden z tiskové konference ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové a policií byl následně povalen na zem, zakleknut a spoután, jak informovala agentura Reuters.

Demokratičtí politici zákrok kritizují, ale Ministerstvo vnitřní bezpečnosti postup ochranky obhajuje, protože Padilla, který má mexické kořeny, údajně narušoval tiskovou konferenci a ochranka ho považovala za útočníka.

Tyto události Vanceovi připomínají i další komentující. „Říká země, kde na demonstranty povolávají námořní pěchotu, na novináře střílejí gumovými projektily, turistům prohledávají telefony, zda mají ,správné' názory a vlastní senátory za názor vyvádějí v klepetech. Skoro, jako by Putin byl váš vzor... jo vlastně, on je váš vzor,“ napsal Jaroslav Bartoš.

Říká země, kde na demonstranty povolávají námořní pěchotu, na novináře střílejí gumovými projektily, turistům prohledávají telefony, zda mají "správné" názory a vlastní senátory za názor vyvádějí v klepetech. Skoro, jako by Putin byl váš vzor... jo vlastně, on je váš vzor. — Jaroslav Bartoš (@bartosj) June 13, 2025

I podle komentátora Martina Schmarcze jde od Vance o nevyžádané rady a Vance by si měl ujasnit, kdo jsou jeho spojenci. „Nevyžádané rady nebereme, pane viceprezidente. A pokud už chcete někomu radit, tak běžte do Ruska a poraďte jim, ať ukončí válku, nebo z USA přijde taková odpověď, až se jim protočil panenky. My jsme vaši spojenci, Putin je váš nepřítel. Nebo je to snad obráceně?“ reagoval Schmarcz.

Nevyžádané rady nebereme, pane viceprezidente.

A pokud už chcete někomu radit, tak běžte do Ruska a poraďte jim, ať ukončí válku, nebo z USA přijde taková odpověď, až se jim protočil panenky.

My jsme vaši spojenci, Putin je váš nepřítel. Nebo je to snad obráceně? https://t.co/7n0klSCsUZ — Martin Schmarcz (@mschmarcz) June 13, 2025

Psali jsme: Senátor Hraba: Fanoušci migrantů dají všanc bezpečí všech okolo Je to tu: V USA oficiální výzva k odporu proti Trumpovi J.D. Vance: Když jsou u moci, vozí migranty. Když ne, zdržují Migrační binec v Los Angeles prý řídí a platí pofidérní osoby