Seberou vám děti. Namontují kamery? Významný odborník našel děsivé věci v Istanbulské úmluvě

25.10.2018 9:54

Psycholog Jeroným Klimeš, jenž se zabývá převážně psychologií rodiny, se na svém webu rozepsal o Istanbulské úmluvě. Podle něj je příliš obecná a extremistická. Obává se, že výsledkem Istanbulské úmluvy by mohlo být také více rozpadlých rodin a více odcizených rodičů. Proč? Například proto, že do partnerských konfliktů úřady těžko vidí. A mohou úřady do našich bytů namontovat kamery? Jak vnímá Klimeš, není řečeno, že ne.