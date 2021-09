Seberou vám důchody. Babiš vrčí na SPOLU. Tahá starou fotku

reklama

Hned v úvodu Babiš připomněl, že jeho hnutí ANO zahájilo kampaň do voleb do Poslanecké sněmovny. „Myslím, že to bylo celkem fajn. Představili jsme náš program Až do roztrhání těla. A už zase někteří říkají, že nemáme program. Samozřejmě že máme, vždycky jsme měli. Je to skvělý program. 38 stran program. Od vzniku našeho hnutí jsme měli program. Navíc bychom nebyli vznikli, kdyby ty tradiční demokratické strany fungovaly.“

Anketa Jakou školní známkou ohodnotit vládu Andreje Babiše? 1 70% 2 10% 3 4% 4 2% 5 12% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 356 lidí

Současný premiér chce podle svých slov po volbách pokračovat v tom, co již dělá nyní. Jako zásadní věc zmínil Babiš navyšování důchodů. „Máme dvacítku, volit dvacítku znamená 20 tisíc průměrný důchod v roce 2025,“ usmál se politik.

Jeho vláda byla podle premiéra úspěšná, mohutně investovala do infrastruktury, snižovala daně a držela na uzdě státní rozpočet. V souvislosti s tím připomněl Babiš svého největšího politického rivala Miroslava Kalouska. Vytáhl dokonce plakát s ním. „No a co se teď děje? Děje se to, že se blíží volby. A co teď těch pět stran antibabišovských, to znamená PirátoSTAN a koalice SPOLU, co oni říkají? Pamatujete si na tohoto pána, co říkal? No, poslal vám všem složenku. Říkal, že je velký státní dluh. Říkal: odpovědní chtějí žít bez dluhu. To říkal 28. a 29. května 2010. Co se stalo potom? Stalo se to, že tito lidé, koalice SPOLU, tady zakladatel TOP 09 a další z ODS jako pan Fiala nebo pan Stanjura, byli v té vládě po volbách, od 13. 7. 2010. A tenhle pán od roku 2009 do 2013 navýšil dluh o 500 miliard. Celkově vyrobil dluh za 690 miliard. Oni dnes vlastně straší námi, že my nějakým způsobem ohrožujeme stabilitu našich veřejných rozpočtů. Není to pravda, neohrožujeme.“

Opoziční strany se podle Babiše snaží vládu před občany pouze zdiskreditovat a apeloval na voliče, aby těmto výkřikům opozičníků nenaslouchali. „Takže tady je to jasné. Oni straší. Nevěřte jim, prosím vás. Oni lžou, chtějí se jenom vrátit, aby vám zase vzali důchody, aby zase policisté neměli na benzín, aby se neinvestovalo. Vždyť jejich koaliční partner Bárta 2009 zastavil veškeré dálnice, veškeré,“ připomínal dále Babiš.

Premiér se vyjádřil také k epidemiologické situaci. Počty nakažených údajně stále rostou, ale situace vypadá dobře. „Musíme si všichni uvědomit, že zastavení šíření covidu je jenom očkování. Proto vás prosím, očkujte se. Děláme kampaň, přesvědčujeme. Tím chráníte sebe a svoje blízké,“ apeloval již poněkolikáté premiér. Vakcín je podle Babiše dostatek a půjčené vakcíny budeme prý dokonce vracet. „Samozřejmě vakcín máme dost, i jsme darovali. Co se týče dodávek, budeme i vracet. Protože nám půjčili, hlavně Viktor Orbán mi půjčil. Uvidíme, jak to půjde dále.“

Babiš se věnoval také v současnosti hojně propíranému tématu bezdoplatkových zón. „Ústavní soud bohužel zrušil bezdoplatkové zóny. V zákoně o hmotné nouzi měla města a obce možnost vyhlásit takovou bezdoplatkovou zónu, což byly vlastně zóny v obci nebo ve městě, kde byly nějaké problémy. Ale hlavně tam byly problémy s tím, že tam byli ti šmejdi, ti obchodníci s chudobou, kterých jsme se chtěli zbavit. Když to ta obec identifikovala a vyhlásila tu bezdoplatkovou zónu, tak tam nebyl lidem vyplacen doplatek na bydlení. Já vůbec nechápu, proč v roce 2017 skupina 20 senátorů za KDU-ČSL, ČSSD a za Piráty tohle navrhla, a teď to Ústavní soud shodil. Byl to jediný nástroj obcí, jak mohly ovlivnit, kam jdou dávky. Vždyť to jsme přece chtěli řešit,“ vysvětloval zklamaně Babiš.





