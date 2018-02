Sebevražda ČSSD. Stane se loutkou Zemana a Babiše. Komentátor Pečinka přesně vidí, jakým způsobem k tomu dojde

„Hamáček, Zimola, Chovanec, Losna nebo Mažňák, žádný z uvedených pánů není schopen vytrhnout tuto stranu z pitomého aranžmá, které si sama na sebe ušila,“ podotýká ke kandidátům na předsedu ČSSD ironicky Pečinka.

„Jednodenní sjezd, kde se má analyzovat nejhorší porážka v moderní historii a současně zvolit nové vedení, do něhož se hlásí několik desítek lidí, to je nad síly kohokoli. Takže se prý sjezd přeloží na květen, tam se údajně určí politická linie, ale o tom bude ještě rozhodovat vnitrostranické referendum. A co když skončí 55:45? Řeší to něco?“ zeptal se následně Pečinka.

Vzpomněl i na slova Tomáše Garrigua Masaryka, jenž v „Hovorech s TGM“ říkal, že demokracie je spjata s otázkou demokratických vůdců. „V ČSSD zatím není z přihlášených ani jeden, který by řekl: toto je můj program, tady stojím, přebírám odpovědnost za vyjednávání o vládě, za rok mě nemusíte znovu zvolit, ale nyní odmítám alibistické tance kolem jednodenních sjezdů, co nic nerozhodnou a referend, které stranu nesjednotí. Dejte mi svou důvěru, a pokud ji zklamu, pošlete mě k čertu. Přestaňme si však hrát na politiku a začněme ji konečně dělat,“ poznamenal dále Pečinka.

ČSSD však, podle jeho slov, místo toho zvolí do vedení nějaký jednapadesátý odstín šedi typu Jana Hamáčka a do dalšího řádného sjezdu za rok bude zmítána v kolektivní neodpovědnosti. „Takže se po právu stane loutkou v rukách Miloše Zemana a Andreje Babiše, kteří mezitím zformují mantinely české povolební politiky,“ uzavřel Pečinka.

autor: vef