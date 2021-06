Sehnal: Feri byl marketingový trik. Do sněmovny patří lidé se zkušenostmi

Do sněmovny patří lidé se zkušenostmi. Poukazuje na to předseda Aliance pro budoucnost Pavel Sehnal ve světle kauzy Dominika Feriho a jeho údajně sexuálně násilnického jednání vůči ženám. Feriho někdejší politické angažmá Sehnal vidí jako marketingový trik TOP 09, jak nalákat mladé voliče.

reklama

“Nedávno jsme zažili šok po zveřejnění zpráv o tom, jak se dnes už bývalý člen a poslanec TOP 09 Dominik Feri choval k ženám a dívkám. Nejprve se chci zastat žen obecně, protože tato kauza se spíš kategorizuje do oblasti politiky, ale mnohem silněji by mělo zaznívat, že tady byly ženy, kterým někdo ublížil a došlo k něčemu, co pro ně minimálně nebylo příjemné,” konstatuje Sehnal.

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 70% Nevím / Je mi to jedno 25% hlasovalo: 12087 lidí

S celou kauzou je podle něho třeba zacházet především v tomto ohledu. “Jsou zde jednotky, možná i desítky žen, které nebyly v komfortním stavu nebo dokonce byly terčem násilí ze strany Feriho aktivity. Toto by měl být převládající pohled na tuto kauzu,” upozorňuje.

“Politický pohled na Feriho kauzu bych posunul do jiné roviny. Ukazuje se totiž, že do parlamentní politiky by měli jít lidé, kteří už mají praktické životní zkušenosti a jsou vyzrálí. Feriho jsem považoval za marketingový trik, tuším, že ho vytáhl pan Kalousek, za účelem získání hlasů mladých voličů. Ano, z pohledu marketingu to bylo dobré a fungovalo to. Nakonec se ukázalo, že spoléhat pouze na marketing nelze,” míní šéf Aliance pro budoucnost.

Rozhodně tím podle svých slov nechce říct, že mladí lidé nepatří do politiky. “Právě naopak, mladí lidé do politiky patří. Nepatří ale do parlamentu. Je to orgán, který svými rozhodnutími řídí zemi a měla by platit nějaká uzance politických hráčů, jak parlamentu obsazovat, když už zákonný limit pro kandidaturu do Sněmovny je 21 let. Cílem by mělo být, aby občany ve sněmovních lavicích zastupovali lidé, kteří mají pět či spíše deset let politické praxe a dokázali nabrat zkušenosti,” navrhuje.

“Jestliže do Sněmovny přijde člověk rovnou z vysoké školy, který sice je obdařen akademickými znalostmi, ale nemá praktickou politickou zkušenost, pro výkon funkce poslance to je nedostatečné. De facto stejný problém vidíme u Pirátů, je tam řada hodně mladých a nezkušených lidí, kteří nemají život uchopený po praktické stránce. Neznají komplexnost problematiky. Mladí lidé do politiky ano, ale nejdřív nabrat zkušenosti v nižší či regionální politice a v politických stranách,” dodává Pavel Sehnal.

Fotogalerie: - My to víme, víte to i vy?

Ing. Pavel Sehnal APB



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Takhle ne! Pavel Sehnal kroutí hlavou nad návratem Vojtěcha Sehnal (APB): Podporovatele aliance jsme vybírali tak, aby se jejich voliči nepřekrývali, ale naopak doplňovali Aliance pro budoucnost je promyšlený politický projekt, žádný slepenec, říká její šéf Pavel Sehnal Sehnal (APB): Naprostou prioritou Aliance pro budoucnost jsou daňové změny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.