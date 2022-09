Selhání trhu? Nesmysl. Fiala a Síkela podnikatele podvědomě nenávidí, tvrdí Zálom od Svobodných

reklama

Zálom na svém blogu poukázal, že závěr vládních politiků, kteří tvrdí, že trh s energiemi selhal, je lichý, jelikož „trh není ve skutečnosti nic jiného, než svobodná směna hodnot". „Každá ze stran, která vstupuje do vzájemného obchodního vztahu, se vzdává menší hodnoty výměnou za hodnotu vyšší. Obě strany získávají, oběma stranám se zvyšuje jejich užitek," vysvětluje naší politické reprezentaci.



Stát však podle Záloma chce, aby bylo dosaženo „ještě nějakého vyššího zájmu“ a například tak přichází požadavek na nepoškozování planety či jiné regulace. A i když „je trh zatížen bezpočtem státních regulací, lidé se stále chovají dle svých preferencí“.



„Lidé reagují na signály, které jim ekonomika udává. Ale co když stát tyto signály zkresluje a ruší? Důležitým signálem je přece cena. Ta odráží všechny faktory na cestě od výrobce přes zpracovatele, obchodníka až k prodejci a k zákazníkovi. Udává náročnost, množství surovin, podíl lidské práce, přepravní podmínky, sezónnost. Tyto faktory, které vytvářejí cenu, jsou tak složité, že je žádný politik a žádný státní plánovač nemůže postihnout. Nelze je plánovat. Vytvářejí složitý řád, zatímco snaha vměstnat je do tabulek centrálních plánovačů vždy skončí naprostým zmatkem, jak nám ostatně říká nejen ekonomická teorie, ale i historie,“ píše jasně místopředseda Svobodných s tím, že pokud dojde na regulaci ceny, ta pak nevyhnutelně přestává odrážet skutečné podmínky, přestane fungovat jako tržní signál a „nastává chaos“.

Právě raketově rostoucí ceny energií jsou dle politika důsledkem ničivých regulací a zásahů, které pocházejí od naší vlády či od Bruselu. „Zelená ideologie a následně z ní vyplývající praktická politika, jejímž jedním důsledkem jsou nejen obchodovatelné emisní povolenky ale také nesmyslné zavírání funkčních elektráren a jejich postupné nahrazování nespolehlivými, tzv. obnovitelnými, lépe však řečeno parazitními zdroji, je prvním a nejzávažnějším důvodem současné energetické krize,“ ukazuje na zdroj problému s tím, že cena jen reflektuje krizi, do níž se energetika dostala.



Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) jsou dle něho však „přesvědčení antikapitalisté“ a vysvětlují si situaci jakožto „tržní selhání“.



„Oni sami, a tisíce jim podobných nepřátel svobodného trhu, po léta sypali do energetiky písek, cílevědomě ji poškozovali, souhlasili a vítali každou další zelenou regulaci. Premiér Fiala ještě před rokem během volební kampaně tvrdil, že zelená politika není v žádném případě hrozbou, nýbrž příležitosti. Jak nazvat člověka, který něco dlouhodobě a promyšleně ničí, aby potom, když už to nemůže dále fungovat, prohlásí, že jde o selhání? Je to jako propíchnout si u auta všechny pneumatiky a pak tvrdit, že nedá-li se už dál jet, jde o selhání automobilu,“ přirovnává Zálom.

Jak podle Záloma poznamenává Ludwig von Mises v kníze Antikapitalistická mentalita, tak lidé jako Síkela či Fiala „cítí vůči trhu a vůči podnikatelům podvědomou nenávist“. „Uvědomují si svoji neschopnost a závislost na něm. Vybaveni akademickými tituly se cítí být nadřazeni nad materialistickými a na zisk zaměřenými podnikateli. Přesto si uvědomují, že bez podnikatelů by nepřežili. Netouží trh zničit, ale svázat, spoutat pevnými okovy regulací. Přejí si, aby trh fungoval pod namířenou zbraní, pod pohrůžkou násilí. Nic takového však není možné. Trh je projevem rozumu. A rozum je vůči násilí v příkrém rozporu,“ píše.



Na vině dle něj nejsou přímo politici jako lidé, kteří je tlačí k zastropování cen, k zestátnění firem a k podobným zásahům. Vůči takovým hlasům by se dle něj měl ozvat všichni produktivní lidé a dát najevo, že „Fialův odsudek svobodného trhu je plivnutím do tváře všem produktivním občanům této republiky, kteří se dnes snaží zvládnout situaci a hledají cesty, jak v prostředí rozvratu energetiky dále fungovat“.



Státní zásahy – jakým je kupříkladu zastropování cen energií – budou podle Luboše Záloma znamenat akorát tak další problémy, a je spíše namístě „nechat trh konečně pracovat“. „A vyžeňme všechny ničemné zelené regulátory, aktivisty a ideology na periferii politického, kulturního a společenského dění,“ doporučuje místopředseda Svobodných.

