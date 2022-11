Selský rozum. Nepodléhat mainstreamovým mámením! Zima v ČT oznámil, s čím chce jít na Hrad

Do prezidentské volby chce vnést selský zdravý rozum a nepodléhat mainstreamovým sladkým mámením, uvedl bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který se v lednové volbě také bude ucházet o hlasy voličů. Vláda by podle jeho slov měla s lidmi více komunikovat a vysvětlovat jim problémy. Je jedním z kandidátů, který jde do boje o Hrad s komunistickou minulostí, k níž se také vyjádřil v úterním Interview ČT24. Kromě toho také prozradil, zda by jako hlava státu usedl k jednacímu stolu s ruským protějškem Putinem.

reklama

Tomáš Zima je lékař, který se specializuje na biochemii. Býval děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 až do letošního ledna působil jako rektor Univerzity Karlovy. Stojí v čele lékařského konzilia dohlížejícího na péči prezidenta Miloše Zemana. Ve volbách kandiduje díky podpisům třinácti senátorů.

Na myšlenku stát se českou hlavou státu Zimu prý přivedl neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš. „Ta myšlenka přišla s dotazem od profesora Drahoše asi před pěti lety, kdy se ptal, jestli nebudu kandidovat,“ uvedl s tím, že tehdy měl rozdělanou práci na Univerzitě Karlově, které se chtěl naplno věnovat. Že si nechal v roce 2018 zaregistrovat internetovou doménu prezidentzima.cz, bylo prý pouze pro neustálé spekulace médií.

Problematickou komunistickou minulost mají hned tři kandidáti na prezidenta – Petr Pavel, Andrej Babiš a také Tomáš Zima, který v polovině 80. let vstoupil do KSČ a v roce 1989 se stal šéfem fakultního výboru Socialistického svazu mládeže (SSM). „Prosazoval jsem řadu změn, člověk byl mladý a chtěl řadu věcí měnit. V SSM na fakultě všeobecného lékařství jsem působil v instituci, která v roce 1989 komunikovala s nezávislými studentskými strukturami, zasadil jsem se o demonstrace studentů na Albertově, sám jsem podával žádost o povolení,“ uvedl ke svému působení v KSČ Zima. Bylo podle něj hezké, že tehdy lidé ze SSM i z nezávislých struktur nalezli společnou řeč, to je podle něj potřeba hledat i nyní.

Záznam celého pořadu najdete ZDE.

Moderátorka Barbora Kroužková se zajímala, kde by se s těmito funkcemi Zima viděl, kdyby nepřišel listopad 1989: „Dělal bych práci lékaře a učitele na lékařské fakultě, což dělám dosud,“ odpověděl kandidát na prezidenta. Ze svého životopisu by prý období v KSČ nevymazal: „Stalo se a člověk nemá a nemůže vymazávat žádnou minulost,“ míní.

„Je schopen se prosadit za každého režimu, pořád měl potřebu se drát do vedoucích pozic,“ citovala Kroužková vzpomínky na Zimu, se kterými se Seznam Zprávám svěřil jeden z jeho kolegů z ročníku na medicíně. „Je to pohled jednoho kolegy. Možná, že tam máte i citaci předsedy stávkového výboru také ze Seznam Zpráv, který zase říká, že jsem se nikdy na nikoho nevyvyšoval a nezneužíval své postavení,“ podotkl uchazeč o Hrad.

Zima říká, že chce vnést do voleb zdravý selský rozum, vysvětlil, co přesně to v úřadu prezidenta pro něj znamená: „Bude to znamenat, že se bude brát v potaz to, jak se odehrává ten reálný život, jak lidé žijí po celé zemi. Že nebudete často podléhat mainstreamovým sladkým mámením. Je třeba dbát na to, jak se přírodní zákony uplatní v našem životě, těmi nikdy neotočíte,“ sdělil Zima.

Psali jsme: „Zima ve sklárně. Mísí se hrdost a vztek,“ říká prezidentský kandidát

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7545 lidí

Sedl by si za jeden stůl i s organizátory plánované lednové demonstrace na Václavském náměstí, která má být podle Ladislava Vrabela „masakr“? „Jsem nepřítel jakéhokoli násilí. To je extrémní pozice. Je třeba s lidmi mluvit, tak aby ten masakr nebyl. S těmi lidmi má někdo mluvit a vysvětlovat jim pozice státu a vlády. Hlavně by se mělo činit to, aby lidé necítili potřebu jít do ulic,“ řekl.

Většina lidí pozitivně kroky vlády nevnímá a tato nespokojenost bude podle Zimy narůstat, pakliže vláda nebude s lidmi o problémech víc diskutovat. „V současné drahotě tu bude mnoho lidí, kteří nebudou mít na zaplacení energie a plynu, nebo jim zbude po zaplacení málo peněz. Lidé jsou zoufalí. A co dělají zoufalí lidé? Zoufalé činy,“ zdůraznil.

Sedl by si coby prezident za jeden stůl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem? „Tady by to byla otázka společného postoje EU, Severoatlantické aliance, zde musí být postup jednoznačně koordinovaný,“ řekl s tím, že otázka, jak ukončit válku na Ukrajině, je především otázka na velmoci.

Psali jsme: Byla jste u Zdeňka Ondráčka? Takáč rozhazoval rukama. Kandidátka s podpisy od KSČM se rozpovídala o exekutorech Vyřazený Březina vytáhl na vnitro úplně jiná čísla, než publikovalo. Sbíral prý úplně stejně jako vládou podporovaní kandidáti Trička s Putinem: Fotomontáž, ohradil se generál Pavel Babiš vede. Nerudová už skoro dohnala Pavla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama