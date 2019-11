Semknout! Podřezaní jako ovce. Konvička, Foldyna a další po „krvavém pátku“ v Londýně a Haagu

Britská BBC v pátek odpoledne oznámila, že policie odklání občany od mostu London Bridge. Došlo tam totiž ke konfliktu několika osob a ozvala se střelba. Nakonec se ukázalo, že se kolemjdoucí snažil zpacifikovat agresora. Policisté ho zastřelili. Předtím však ještě stačil zranit dva lidi natolik těžce, že ti zemřeli.

Podle britských médií šlo o Usmana Khana, jehož rodina pochází z Pákistánu. V roce 2012 byl odsouzen za plánování teroristických útoků.

Nejen v Londýně tekla krev, ale také v nizozemském Haagu. Útočník tam na známém obchodním bulváru Grote Marktstraat poranil nožem tři osoby. Média o tom informovala místní policie, ale odmítla poskytnout bližší zprávy o zdravotním stavu napadených. Českým občanům informaci přinesla ČTK.

„Mord na nože v Haagu. Holt Pátek. und Advent. ... Média se rozcházejí v názoru, zda viníkem byl ‚muž‘ nebo ‚mladík‘, taky je možné, že to byli ‚muži‘ či ‚mladíci‘. Ještě by to mohli být ‚Východoevropané‘. Semknout!“ rozkázal ironicky v narážce na častá slova politiků o možných teroristických útocích, kteří svým spoluobčanům v podobných situacích slibují, že uchovají svobodný způsob života a žádají lidi, aby „se semkli“.

Naznačil také, že starostou Londýna je muslim Sadiq Khan.

Ozval se také bloger a jeden ze zakládajících členů ODS Petr Paulczynski.

„Londýn, Haag, kde to bude dál? Zřejmě to s ničím nesouvisí, protože to náboženství, v jehož jméně se to děje, je přece náboženství míru. A to se tady najdou někdejší ódéesáci a ódéesačky, co jsou ochotni tvrdit, že nic takovýho není. Že Marlone?“ zeptal se.

Nemlčel ani poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Teroristický útok na London Bridge má dvě oběti. Mrtvý je i útočník s nožem. Dnes 15:22 – Londýn • Aktualizováno 19:48,“ informoval své spoluobčany zákonodárce. „V nákupním středisku v Haagu útočil muž nožem, několik zraněných. Dnes 20:36 – Haag • Aktualizováno 20:51,“ dodal ještě.

Publicista a producent Tomáš Měšťan, který na sociální síti vystupuje pod jménem Walter Edward Kurtz konstatoval, že odmítá volit politiky, který by podobným útočníkům otevřeli i Česko.

„Sorry jako, ale když si to nechají na Západě líbit, a volí si strany, který tohle podporují, pak ale absolutně odmítám, aby to tak bylo i u nás... Nechci být ‚Zápaďan‘, co se nechá podřezávat na ulici jako ovce... a ještě si tam ty vrahy vozí a platí...“ rozčílil se.

