Senát není utřinos! Czernin si tvrdě došlápl na Schillerovou, kvůli Babišovi

Evropská komise nechala sepsat předběžné auditní zprávy, ve kterých bylo konstatováno, že se český předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nalézá ve střetu zájmů, protože jako premiér má vliv na přidělování evropských dotací Česku, ale zároveň je konečným příjemcem výhod, který z příjmu dotací plynou jeho Agrofertu. Babiš se sice bránil, že celý svůj holding odložil do svěřenského sondu, jak mu to ukládá český zákon o střetu zájmů, ale podle předběžných auditních zpráv to nestačí. Anketa Čeští senioři prý podléhají tzv. ,,dezinformacím". Je to bezpečnostní hrozba? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4308 lidí

Když senátoři požadovali, aby dostali zprávy k prostudování, ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová jim sdělila, že zveřejnění zpráv si nepřeje sama Evropská komise, a senátoři tedy mají smůlu. Jenže se ukázalo, že pravděpodobně nemluvila tak docela pravdu, na což upozornili dva senátoři – Lukáš Wagenknecht zvolený s podporou Pirátů a Tomáš Czernin (TOP 09).

„Protichůdná, nesrozumitelná stanoviska EK a MF. Ministryně Schillerová tvrdí že komisi @SenatCZ nemůže kvůli dopisu EK poskytnout auditní zprávy o střetu zájmů premiéra Babiše. EK říká, že žádný takový dokument neexistuje. Kdo má pravdu? Netransparentnost, manipulace, nebo drobná chybka?“ zeptal se Wagenknecht na sociální síti Twitter, přičemž vycházel z odpovědi Evropské komise, kterou ke svému tweetu připojil.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátor Czernin se kvůli tomu obul do celé vlády. To, co si kabinet Andreje Babiše (ANO) dovoluje k horní komoře Parlamentu, považuje za neuvěřitelnou drzost.

„Brusel: Žádný zákaz zveřejnit Babišovy audity jsme neposlali. Senát není nějaký utřinos, kterého pošlete do kouta, když se vám nehodí jeho drzé otázky. @SenatCZ je horní komora. Drzost, s jakou je obelháván touto vládou, ministryní financí, přesahuje všechny myslitelné meze,“ napsal doslova.

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A na sociálních sítích se lidé Schillerové začali smát.