Senátor Canov: Já vím, kdo ten zákon psal. Naštěstí zasáhl Okamura. Karty? Válek dával pozor

Úvodem se Canov vyjádřil k tomu, proč vládní novelu pandemického zákona označil takto příkře – jako pandemický zmetek šitý ne horkou, ale roztavenou právní jehlou. „Je tomu tak. Celý ten proces, jak byl přijat, byl neústavní. A kromě toho je tam několik paragrafů, které jsou ústavně velmi sporné, přesněji řečeno jsou neústavní. Jsou to paragrafy, které omezují osobní svobodu a svobodu pohybu,“ zmínil Canov.

Když se ho moderátor zeptal, zda mu jeho postoj nevyčetl koaliční partner, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), Canov odvětil. „Proč by mi jej měl vyčítat? Musíme se řídit právem. My jsme senátoři a máme to jako povinnost přímo v ústavním slibu,“ sdělil Canov.

Jak si vysvětluje, že to tam zůstalo? „Vlastně ono se říká, že šlo o vládní návrh. Ono šlo ve skutečnosti o další z nepovedených návrhů náměstka pro legislativu ministerstva zdravotnictví Radka Policara. On už vydal padesát předpisů, které musel zrušit Nejvyšší správní soud. A on je i autorem této novely, která je s tolika chybami. On vydal toto usnesení, předal to panu ministrovi. Pan ministr je lékař, určitě to po právní stránce neprohlížel, ten s tím přiběhl na vládu, tam to rozdal ministrům, všem, co tam byli. Ti neměli podle mého názoru pořádně ani čas si to prostudovat, maximálně to prolítli očima, bez nějakých expertů, odsouhlasili to, protože přeci věří kolegovi z vlády,“ míní Canov.

„Tak Policarův návrh vydala vláda, šlo to do Sněmovny, okamžitě v legislativním stavu nouze, šlo to na zdravotní výbor, který tam udělal jedinou změnu, že usekl tu časovou neomezenost. A tak by to schvaloval parlament a nepochybně by to i schválil – a Sněmovna s tím původním termínem, neboť nikdo z poslanců tam prakticky nedal žádný pozměňovací návrh. Naštěstí pro ně do toho zasáhl Okamura, který udělal právo veta a naštěstí na týden to jednání odročil. A během toho týdne se podařilo zásluhou našich senátorů z ODS odchytit některé neústavní věci a legislativní zmetky, které tam pak donesli poslanci v pozměňovacích návrzích, takže těch zmetků tam ubylo. Nicméně neodstranili všechno, zdaleka ne všechno – a nemohli odstranit tu legislativní nouzi. Takový byl děj toho zákona,“ zmínil Canov.

Následně se vyjádřil i k tomu, že při debatě v Senátu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) hrál na mobilu karty, na což právě Canov mimo jiné upozornil. „Tam to zachytil kolega Horník, rozeslal fotku, jak si hraje karty a nevěnuje se nám. Při obědové přestávce pan ministr Válek, místo oběda recitoval zpaměti kolegovi Horníkovi projev kolegy Lásky a údajně můj. Takže nakonec pozor dával... Tak jsme to z twitteru stáhli. Takže se takto omlouvám, bylo to takové dětinské, co provádí. Neměl by i tak hrát karty, ale dělat si poznámky,“ dodal Canov, že to zkrátka působí jako neúcta k Senátu. „Z druhé strany, my jsme se také měli na ten twitter vykašlat,“ dodal Canov. Senátor Láska se za zveřejnění snímku hrajícího ministra omluvil již včera.

