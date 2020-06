Senátor Doubrava šíří nesmysly o Pirátce Richterové

reklama

Jaroslav Doubrava v roce 2010 vystoupil z KSČM. Komunistou byl od roku 1967, v roce 1990 přešel z KSČ do KSČM, ale v roce 2010 se rozhodl stranu opustit a kandidoval do Senátu za hnutí Severočeši. V barvách tohoto hnutí mandát člena horní komory v roce 2016 obhájil. Stále je aktivním politikem a čas od času nabízí svůj pohled na dění ve společnosti.

Tento týden začal šířit nepravdivou informaci o poslankyni Pirátů Olze Richterové, byť na úvod této informace sám upozorňuje, že neví, zda je pravdivá.

„Je-li to pravda, a asi je, co dodat?“ zeptal se Doubrava v úvodu zprávy, která říká, že podle pirátské poslankyně Olgy Richterové Česko může přijmout až 800 tisíc uprchlíků a věnovat jim startovní byty určené pro mladé rodiny.

„Naši mladí byty tolik nepotřebují, když mohou bydlet i u rodičů nebo prarodičů. Určitě by to byl dobrý počin a ti ubozí Afričané by se nám za to určitě později odvděčili svou pracovitostí i vysokou plodností svých potomků. Za tuto vizi budeme v Pirátské straně usilovně bojovat,“ měla údajně říci Pirátka.

„Této huse jsou veškerá studia, která jsme jí zaplatili z našich daní, opravdu nanic. Vzkazuju jí, aby šla příkladem a svůj byt věnovala nějaké africké rodině a pak se šla do banky na zbytek života zadlužit na další byt. Možná potom přesvědčí své souvěrce v Pirátské straně, aby ji následovaly. A když už bude v té bance, tak by mohla rovnou zažádat o další úvěr na zaplacení celého studia a vrácení těchto peněz státu, který jí financoval celé roky studia z našich daní. Protože v jejím případě je to zcela zbytečná investice. Platí na to pořekadlo: ‚Neházej perly sviním, svině perly neocení, perly ocení jenom král.‘ Tak si voliči zapamatujte, Piráti by zajistili Čechům práci, aby Afričani mohli v klidu pouze plodit děti!! Přeposílejte hlavně před volbami. Volební preference – LEDEN 2020: Hnutí ANO: 30 % Pirátů 13,5% ODS 12,5 % SPD 7,5 % KSČM 6,5%,“ napsal Doubrava s dovětkem, že jde o nejsilnější text, jaký kdy četl.

Server Manipulátoři.cz zdůraznil, že jde o nepravdivou informaci. Olga Richterová takovýto projev nikdy nepronesla.

Analytik Pirátské strany Janusz Konieczny k tomu poznamenal, že senátor Doubrava není natolik pomatený, aby nedokázal rozlišit lež a pravdu. Je proto přesvědčen o tom, že člen horní komory Parlamentu šíří tuto lež patrně záměrně.

„Senátor Doubrava zbaběle a hloupě útočí na pirátskou poslankyni Olgu Richterovou pomocí jednoduše prokazatelných hoaxů. Nevěřím, že by Doubrava byl natolik pomatený, aby nerozlišil v této věci, co je pravda a co lež. Patrně vědomě šíří dezinformace. Pochopitelně tenhle citát o ‚milionech Afričanů‘, o které bychom se postarali, je výmysl. Někteří lidé tomu uvěří (zvlášť když to napíše senátor) a pak posílají výhrůžné zprávy a je v tom celkově čurbes. Děkuji moc například organizaci Elpida, která pořádá kurzy dezinformací i s pomocí Jana Rosáka, kam by se měl Doubrava nepochybně přihlásit. A díky i webu manipulátoři.cz za faktické hodnocení těchto hoaxů,“ uvedl Janusz Konieczny.





