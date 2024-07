Senátor Fischer: Bez Číny by Putin musel pověsit flintu. Jenže Američani taky

Pavel Fischer v rozhovoru pro Epicentrum popsal atmosféru washingtonského summitu, a sice ve světle ruské vzdušné ofenzivy, která si na několika místech Ukrajiny vyžádala desítky mrtvých. „Ta atmosféra tam byla skutečně pod dojmem toho strašlivého útoku. Celá řada delegací na to poukazovala, a dokonce jsme přemýšleli, jak na to aktivně nyní zareagovat,“ uvedl dosud nezařazený senátor Fischer, který půjde na podzim do senátních voleb jako nominant TOP 09, obhajovat chce svůj mandát za Prahu 12. Jeho kandidaturu podpořil výkonný výbor TOP 09.

Komentoval také politiku maďarského premiéra Viktora Orbána, ten na summit ve Washingtonu zamířil po návštěvě Ruska a Číny. „Musíme si vyjasnit, co Maďarsko dělá a jestli tím nepodporuje dezinformační kampaň, kterou proti nám rozjela Čína a Rusko a která nás ohrožuje,“ konstatoval Fischer a dodal: „Bylo by hloupé, aby Maďar dělal takového užitečného idiota.“

Do závěru summitu ve Washingtonu se dostala také vyjádření o Číně, kdy spojenci ostře kritizovali Čínu. Generální tajemník organizace Jens Stoltenberg novinářům ve středu před pracovním zasedáním summitu NATO ve Washingtonu řekl, že Čína dodávkami technologií umožňuje Rusku vést válku na Ukrajině.

Peking na tato ostrá slova reagoval s tím, že prohlášení vychází z mentality studené války a jde o očerňování.

Senátor Fischer uvedl, že po těchto prohlášeních zástupců NATO by měly následovat kroky, jako je sankcionování Číny. „Pro mě je Rusko válečná země, teroristická země. A každá, kdo ji podporuje, je vlastně kriminálník. A Čína je pro mě spolupachatel. I proto je potřeba dnes mluvit o sankcích proti Číně, abychom se potom nedivili, když najednou nám obchodníci řeknou: ‚Vy jste nás nevarovali‘. Ne, každý odpovědný podnikatel musí sledovat, že Čína je na špatné straně dneska a že na ni dříve či později musejí dopadnout sankce,“ zdůraznil Pavel Fischer.

„Je to věc, kterou často zmiňuji. Čína dneska podporuje Rusko tak masivně, že bez ní by Putin už musel dávno zabalit kufry a pověsit flintu na hřebík. Tím, že Čína Putinovi podala nejenom pomocnou ruku v OSN, ale masivně ho zásobuje nejenom dodávkami, ale také finanční pomocí, poskytuje mu úvěry. Tam, kde Rusko muselo zastavit dodávky, tak je přesměrovalo pro Čínu. Oni vlastně drží nad vodou ruskou ekonomiku a bez té čínské pomoci by to už dávno musel Putin zabalit. Tohle je velmi vážná věc,“ pokračoval Fischer.

Ovšem bez Číny by měly potíže i Spojené státy. Pro mnohé je znepokojivá závislost amerických ozbrojených sil na Číně v oblasti dodávek pro obranu, od elektroniky až po materiál. Více než 40 % polovodičů, které slouží pro zbraňové systémy ministerstva obrany, a související infrastruktury, nyní pochází z Číny, uvádí časopis Forbes odkazující na únorovou zprávu datové analytické společnosti Govini, která měří pronikání Číny do amerického obranného dodavatelského řetězce.

Od roku 2005 do roku 2020 se počet čínských dodavatelů v dodavatelském řetězci amerického obranného průmyslu zečtyřnásobil. A mezi lety 2014 a 2022 se americká závislost na čínské elektronice zvýšila o 600 %.

Jak moc jsou americké zbraňové systémy a munice závislé na čínských dodávkách, ilustruje množství polovodičů dodávaných z Číny, na nichž tyto systémy fungují. Podle společnosti Govini je provoz nejnovějších amerických letadlových lodí třídy Ford závislý na více než 6 500 polovodičových součástkách dodávaných z Číny. Mnoho dalších lodí a letadel amerického námořnictva je podobně závislých na tisících čínských polovodičů, aby mohly fungovat jako nástroje americké obrany a projekce síly.

Trend, který alarmující čísla popisují, podtrhuje pokles amerických domácích kapacit pro vlastní výrobu. Mnohé z amerických obranných systémů mají zásadní význam pro Ukrajinu i Izrael, které se potýkají s americkou podporou ve svých vlastních konfliktech. Problém Číny je jedním z aspektů toho, co bych popsala jako zhroucení americké průmyslové základny, dodala generální ředitelka společnosti Govini Tara Murphy Doughertyová.