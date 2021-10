Senátor: Když na tom Zeman bude zle, je na místě odstavení

reklama

Úvodem videa se Hraba vyjádřil k tomu, zda je stále namístě hlasovat o článku 66 ústavy k převedení některých pravomocí prezidenta na předsedu Sněmovny a na další ústavní činitele, kvůli zdravotnímu stavu hlavy státu. „Je namístě o tom uvažovat. Je to jedna z variant, pokud by se zdravotní stav prezidenta republiky vyvíjel ne pozitivně,“ sdělil Hraba.

„Bude záležet na tom, jaké bude zdraví pana prezidenta v den D, to znamená v den, kdy se bude rozhodovat o zařazení toho bodu, což by mělo být 9. listopadu. Bude záležet na aktuálním stavu zdraví k 9. listopadu a hlavně na prognóze. Zpráva Ústřední vojenské nemocnice z 18. října hovoří o tom, že se stav nebude lepšit v řádu týdnů. Pokud bude ta prognóza takhle pesimistická, tak je namístě minimálně zařadit projednávání bodu na plénum a hlasovat podle článku 66, případně můžeme diskutovat, zda jsou splněny všechny podmínky, zda podklady, které Senát má, jsou dostatečné, zda skutečně pan prezident nemůže vykonávat svůj úřad,“ dodal Hraba, že to bude věcí diskuse.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve zprávě z 18. října z Ústřední vojenské nemocnice se píše, že prezident není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, což se však nutně nerovná výkonu funkce. I z toho důvodu chtějí senátoři nový posudek, aby to bylo jasně specifikováno. „Takto bych to chtěl avizovat na schůzce komise 2. listopadu, kde bych to chtěl se senátory projednat a toto jim navrhnout. Tak, abychom se tedy usnesli na výzvě nebo usnesení, na závěru, který bychom směřovali organizačnímu výboru, respektive panu předsedovi, aby si Senát vyžádal lékařský posudek s takovýmito parametry,“ sdělil Hraba.

A očekává Hraba, že by případné rozhodnutí Senátu prezident napadl? „Pokud mu to zdraví dovolí, tak si myslím, že ano,“ podotkl.

Hraba se také vyjádřil k videu z nemocničního pokoje, kde Zeman měl podepsat listinu týkající se svolání zasedání Poslanecké sněmovny. „Video na mě působilo smutně. Působilo na mě hlavně, že je promítáno z důvodu, aby se poskytly důkazy pro někoho jiného než pro pana prezidenta a že to nebyla čistě vůle pana prezidenta, aby on dokázal to, že je schopen vykonávat svůj úřad. A myslím si, že ta hlavní motivace byla vedena Kanceláří prezidenta republiky, aby prokázali, že nelhali, že se ta schůzka uskutečnila. Samozřejmě to vyvolalo zase řadu otázek, za jakých okolností, jak je možné, že tam bylo tolik lidí, jak to, že nebyli oblečeni tak, jak by návštěvy na JIP měly být,“ zmínil Hraba. Prezident podle něj listinu podepsal a věděl, co podepisuje.

Je to tedy důkaz toho, že je schopen vykonávat minimálně nějaké funkce? „Tenhle záznam je ze 14. října, Ústřední vojenská nemocnice vydala zprávu 18. října. Jak psala Ústřední vojenská nemocnice, stav se zhoršil. Teď se zase zlepšil, určitě je to důkaz toho, že lékařská péče ÚVN je špičková a že umí mnohé. Umí vyléčit i závažné choroby. Samozřejmě, nikdo neznáme přesnou diagnózu pana prezidenta, ale tak, jak je ve veřejném prostoru publikováno, není na tom zdravotně dobře,“ sdělil Hraba.

Hraba se pak také pustil do kancléře Vratislava Mynáře, jehož role je podle něj nedůvěryhodná. „Komunikace Kanceláře prezidenta republiky by měla být maximálně široká,“ domnívá se Hraba, jemuž nepřijde správné, že jsou leckdy napadáni novináři, kteří se ptají, jak se věci mají.

Závěrem rozhovoru se pak Hraba vyjádřil k účasti Pirátů ve vládní koalici.

„Myslím si, že by bylo korektní s Piráty ve vládě počítat. Ale myslím, že jejich účast by měla být adekvátní jejich volebnímu výsledku,“ domnívá se Hraba, jenž v minulosti uvedl, že i jedno místo pro Piráty je dost. V koaliční smlouvě však byly uzavřeny jiné dohody, Starostové ale výrazně Piráty přeskákali – a Piráti budou mít ve Sněmovně zastoupení jen čtyř poslanců.

„Kroužkování výrazně překreslilo původní rámec. Myslím si, že to bylo natolik výrazné, mě osobně to překvapilo, jak moc se proměnilo pořadí a kdo vlastně byl zvolen. Skutečně jsem byl velmi překvapený,“ sdělil Hraba ke koaliční smlouvě PirSTAN.

Psali jsme: Češi zmoudřeli a očkují se? Zas jinak. Zapomněli ukázat drobnost Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 212. O politice Hašek (ČSSD): SPOLU a PIRSTAN svými kroky názorně ukazují, jak mají na srdci problémy běžných lidí Schillerová pro PL ke zvýšení platů politiků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.