Senátoři budou řešit dálnice. Poprvé bez Čuby

V úvodu schůze složí slib nový senátor Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21). Za zlínský obvod nahradil v květnových doplňovacích volbách Františka Čubu (SPO), jenž na mandát v horní komoře rezignoval v únoru.

Poslanecký návrh na urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury by zavedl zejména možnost takzvaného mezitímního rozhodnutí. Stavba vybraných silnic a železnic by díky tomu mohla začít nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek, po kterém povede. Senát bude schvalovat rovněž krajskou novelu, jejímž cílem je snížit počet námitek na podjatost úředníků při správních řízeních.



Schůze bude pokračovat také ve čtvrtek. V tento den by senátoři měli posoudit návrh vládních změn v důchodech nebo roční odklad změn ve financování regionálního školství spolu se zrušením budoucí povinnosti mateřských škol přijímat i dvouleté děti. Návrh programu schůze čítá celkem pět desítek bodů.



autor: čtk