Senátoři mají obavy o stromy podél železnic

Předloha o zavedení jednotné jízdenky na železnici pro vlaky různých dopravců se vrací k posouzení poslancům. Senát v ní chce podle dnešního rozhodnutí upravit zejména nová ustanovení o kácení stromů podél tratí. Senátoři se obávají, že by kolem železnic mohly vzniknout pásy, v nichž nebudou žádné stromy, napsala ČTK.

Úprava, která má kácení usnadnit, se do drážní novely dostala ve Sněmovně. Senátoři chtějí na návrh Mikuláše Beka (STAN) vyškrtnout pasáž, podle které stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy by byly stromy, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdu dráhy.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se senátorským pozměňovacím návrhem nesouhlasil. Řekl, že na koleje často padají i zdravé stromy. Vůči ochraně životního prostředí stojí v tomto případě zájem na ochraně životů, uvedl.

Senátoři také nechtějí, aby byly v informačním systému jednotných jízdenek vedeny údaje o kupujících. Vyhověli návrhu Lukáše Wagenknechta (SEN 21), podle kterého se tato data shromažďovat nemusejí, byť ministr upozorňoval, že by se tak dělo jen při koupi jízdenky přes internet, nikoli v nádražní pokladně.

Systém jednotných jízdenek na dráze má změnit nynější stav, kdy si cestující musí kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců jízdenek více. S plným spuštěním systému ministerstvo počítá od prosince příštího roku.

Zavedení a pětiletý provoz systému jednotných jízdenek má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Dobrovolně se k němu budou moci připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. Teď to je například na trati mezi Prahou a Ostravou.

Novela, která zavádí do českého zákona pravidla takzvaného tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku EU z let 2013 až 2016, upravuje také například povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů z jeho strany vůči dopravcům.

