Senátorka Němcová jako útok na rozum. Případ pro právníka, nebo pro psychiatra, neshodnou se experti

Na sociální síti Němcová informovala o údajných platbách z Ruska pro slovenský Smer na ovlivnění voleb. Němcová predikuje, že „se Rusko přesune přes Maďarsko a Slovensko k nám“, a zároveň „odhalila“ důvod, proč byl expremiér Andrej Babiš u maďarského premiéra Viktora Orbána či další spiknutí. „Proto ANO, Středula a ke zradě vždy připravení komunisté eskalují napětí a chtějí svrhnout naši vládu,“ vyjevila Miroslava Němcová.

„Asi je u konce s dechem a snaží se na sebe upozornit. Smutné, že musí takto mluvit,“ reagoval na vyjádření senátorky Miroslavy Němcové mediální expert Jiří Mikeš.

„Její strašné vyjádření. Myslím si, že už by měla konzultovat své názory s někým, kdo je trošku v obraze a rozumí světové politice nebo postavení Česka v Evropě. Velice nešťastné,“ podotýká smutně Mikeš. Prostředí v ODS každopádně už podle něj Němcová ovlivnit ani nemůže. „ODS už ani není ODS. Stal se z ní nějaký podivný hybrid. Otcové zakladatelé musí být nešťastní z toho, kam ji vedení včetně paní senátorky táhne,“ dodal pro ParlamentniListy.cz.

Jak upozorňuje Mikeš, nejde ovšem jen o střet mj. i vůči odborářům. „Jde o útok na náš zdravý selský rozum. Rozum Čechů, Moravanů a Slezanů. Pokud nějaký senátor, v tomto případě senátorka, má takto scestné názory… Myslím si, že je to snaha rozbít V4, která začínala mít váhu v Evropské unii, a pokus jakýmkoli způsobem narušit vztahy Česka, Maďarska a Polska. Slovensko je samozřejmě mimo a v dezolátním stavu. Kdo ví, jak tam všechno dopadne.“

K situaci u našich sousedů poznamenal, že „naznačuje, jak by to mohlo brzy dopadnout u nás“. Osobně se nedomnívá, že se Rusko „sune přes Maďarsko a Slovensko k nám,“ jak tvrdí Němcová. „Že bychom v tuto chvíli zajímali Ruskou federaci? Asi mají jiné starosti, například, co udělat s Ukrajinou. A že by dávali peníze, aby se ještě více protistrany znepřátelily? Určitě ne,“ uvažuje Mikeš.

Lidí ve funkcích se zákony netýkají? Nežijeme v takové společnosti

Že jde spíš o otázku pro právníky, si myslí sociolog, profesor Jan Keller, bývalý europoslanec. „Pokud jsme skutečně právní stát, o čemž ani v nejmenším nepochybuji, pak by měl někdo, kdo to má v popisu práce, seriózně přešetřit, zda senátorka Miroslava Němcová nešíří poplašnou zprávu,“ doporučuje.

„Pokud paní senátorka nepředloží důkazy, kdo konkrétně chce svrhnout současnou sice neschopnou, ale demokraticky zvolenou vládu, pak by měly příslušné orgány konat. Přece nežijeme ve společnosti, kdy se lidí ve funkcích zákony netýkají,“ dodává Keller.

„Omluvte se!“ Kritika neznamená snahu uvrhnout zemi do náruče Ruska

To, že se senátorka opřela do odborů, vytočilo Libora Roučka, někdejšího redaktora Hlasu Ameriky a bývalého místopředsedu Evropského parlamentu. „Nevím, co by paní senátorka říkala ve Francii, kde odbory demonstrují skoro každý týden. V demokracii a v tržním hospodářství je úlohou odborů hájit zájmy zaměstnanců, a to třeba i za pomoci demonstrace a stávky,“ připomíná Rouček, doktor politologie a znalec sociologie.

„Kritika vlády a její politiky ještě neznamená, že ji chtějí nějakým neústavním způsobem svrhnout či dokonce naši zemi uvrhnout do náruče Putinova Ruska!! Paní senátorka by se měla Josefu Středulovi, který se chová velmi korektně a ke své zemi zodpovědně, omluvit!“ vzkazuje Rouček jasně a souhlasí s předsedou ČMKOS, který omluvu za její „lži“ tvrdě žádá a věří k tomu vybídne také premiér Petr Fiala a ODS.

Z principu nemožné porozumět. „Nemá to žádný význam.“

Populární sociolog Petr Hampl už sleduje zřetelně, že se vracíme do před-racionální éry. „Místo rozumu mysteriózní přístup, místo analýz čisté emoce. Byly časy, kdy postižená pubertální dívka cosi vykřikovala a kněží se snažili rozluštit proroctví. My jsme vstoupili do časů, kdy politička s výrazně podprůměrným IQ cosi vykřikuje a analytici se tomu snaží porozumět. Je to z principu nemožné! Nemá to žádný význam. Výroky paní Němcové musí zkoumat psychiatři, nikoliv sociologové a politologové,“ konstatuje Hampl.

Mnohem zajímavější je podle Hampla skutečnost, že je něco takového pokládáno za předmět vážné diskuse. „Nicméně pár zajímavých věcí to ukazuje. Všimněte si, že ve starých dobách se slabomyslným panovníkům přezdívalo ‚dobrotivý‘ nebo nějak podobně – hloupý, ale hodný. Dnes vynikají slabomyslné političky zuřivostí a nenávistností,“ míní Hampl. Není to jen otázka paní Němcové. „Stačí připomenout předsedkyni parlamentu, ministryni vědy nebo ministryni koketování s vojáky. To je typické pro agresivní davové jednání. Jak píšu v Poznámkách o elitách, válce a míru, pro západní elity posledního desetiletí jsou typické ty způsoby chování, kterými se v minulosti vyznačovala chátra,“ říká naplno Hampl.

Senátorka Miroslava Němcová konkrétně na sociální síti uvedla: „Slovensko: exministr obrany Naď informoval o platbách z Ruska pro Smer na ovlivnění voleb. Rusko se sune přes Maďarsko a Slovensko i k nám. Asi proto byl Babiš u Orbána. Proto ANO, Středula a ke zradě vždy připravení komunisté eskalují napětí a chtějí svrhnout naši vládu.“

Šéf odborů Josef Středula po senátorce žádá omluvu za její „lži“. „Věřím, že ji k tomu vybídne také premiér Petr Fiala a ODS,“ dodal.

Výše uvedené názory senátorka Miroslava Němcová vyjádřila mj. i v návaznosti na vývoj politické situace na Slovensku.

Na Slovensku panují obavy z manipulace voleb. Souvislosti s LGBTQ

Na Slovensku relativně nedávno definitivně skončila vláda vzešlá z voleb v roce 2020, ve kterých tehdy zvítězil a vládu tam sestavil lídr hnutí OľaNO Igor Matovič. Jeho vláda však čelila vnitřním neshodám a postupně se rozpadala. V roce 2021 Matovič odstoupil z pozice premiéra, v prosinci minulého roku vládě byla vyslovena nedůvěra. A v neděli 7. 5. 2023 dal premiér Heger svou funkci k dispozici. Prezidentka Čaputová jmenovala úřednickou vládu v čele s Ľudovítem Ódorem, která má zemi dovést do voleb, které se budou konat 30. září.

Podle průzkumů je zatím nejsilnější Smer Roberta Fica. Nicméně panují obavy z manipulace voleb. Bývalý ministr obrany Jaroslav Naď, který v roce 2023 přešel z OľaNO k Demokratům a dříve pracoval pro think-tank GLOBSEC, zabývající se obranou a bezpečností, ve vysílání slovenské televize začal tvrdit, že „v manipulování voleb se angažuje Rusko“. „Jako nejvyšší ústavní činitelé jsme obdrželi zpravodajskou informaci ze zahraničí, která přesně hovoří o osobě, čase a místě, kde byl slovenský občan v Rusku převzít finanční zdroje politické strany Smer na manipulaci voleb,“ řekl doslova. Konkrétní však nebyl, protože informace podléhá utajení. Robert Kaliňák ze Smeru však jeho osočení odmítl. „Je vyloučené, že se to potvrdí,“ prohlásil.

Naďova slova se dostala i do České republiky, kde o nich informoval server Novinky.cz. Šíří je také kupříkladu aktivistická neziskový spolek Dárek pro Putina, který vybírá peníze na zbraně pro Ukrajinu. Nebo blogger a „odpůrce extremismu“ Jiří Hrebenar.

Reakci senátorky Němcové reflektoval člen TOP 09 Kryštof Eckhardt, který údajné ovlivňování spojil s manželstvím pro stejnopohlavní páry. „Samozřejmě, že se Rusko snaží ovlivňovat (i) naši politickou scénu. Naše SPD je jasně napojena na ruskou propagandu. Babiš se kamarádí s Orbánem, který je buď taky napojený na Rusko, nebo dělá Rusku užitečného hlupáka,“ míní.

A Eckhardt dodává: „I proto je důležité, aby zde vládly prozápadní strany. Jednou oblastí, kde působí i ruská propaganda, je např. postavení LGBTQ osob a sňatky homosexuálních párů. Proto se Rusko snaží samo sebe vykreslit jako ‚obránce tradičních hodnot‘. Jedním ze způsobů, jak proti ruské propagandě v této věci bojovat, je i manželství homosex. párů. Kromě narovnávání práv LGBTQ lidí, což nás ukotvuje v hodnotovém systému liber. demokracie, je potřeba spolupráce s našimi západ. partnery v NATO a EU. Proto jsem rád, že má Česko s USA obrannou dohodu a že máme ministerstvo pro evropské záležitosti (Martin Dvořák).“

